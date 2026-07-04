Tenista imita comemoração de Matheus Cunha após vitória em Wimbledon O italiano Flavio Cobolli 'surfou' após superar Karen Khachanov

Flavio Cobolli avançou às oitavas de final de Wimbledon, em Londres (Inglaterra), após vencer Karen Khachanov na terceira rodada por 3 sets a 2. Apesar de João Fonseca já ter sido eliminado do torneio, os torcedores tiveram uma pitada de Brasil na comemoração de Cobolli. Após a vitória, em clima de Copa do Mundo, o italiano imitou Matheus Cunha, atacante da Seleção.

➡️ Lesão tira Serena Williams do torneio de duplas em Wimbledon

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Assim como o jogador de futebol, o tenista agachou e simulou estar surfando em uma prancha, assim como faz Cunha após marcar seus gols. Perguntado sobre o motivo da comemoração, ainda na quadra, Cobolli, atual vice-campeão de Roland Garros, revelou que foi uma aposta com seu treinador.

continua após a publicidade

— Estamos assistindo à Copa do Mundo, e eu adoro repetir a comemoração deste atacante brasileiro. Já faz três dias que esqueci de fazer isso (a comemoração). Mas hoje não podia esquecer.

Em busca de comemorar como Matheus Cunha mais uma vez, Cobolli volta às quadras de Wimbledon na segunda-feira (6), em horário a ser definido. Em jogo válido pelas oitavas de final, o italiano mede forças com o australiano Alex de Minaur.

continua após a publicidade

🤑 Aposte nos confrontos de Wimbledon!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A relação de Matheus Cunha com o surfe

A história entre o surfe e Matheus Cunha começou em uma viagem a Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, um dos principais polos da modalidade no país. Foi lá que o paraibano teve contato com surfistas profissionais e passou a praticar o esporte com frequência. Entre as amizades construídas nesse universo está a de Ítalo Ferreira, com quem mantém contato constante.

continua após a publicidade

Mesmo atuando na Inglaterra, o atacante da Seleção faz questão de preservar o hábito. Sempre que encontra espaço na agenda, busca praticar em centros de ondas artificiais, como os existentes na região de Bristol, utilizando o surfe como uma forma de relaxamento e recuperação mental.