Tenista imita comemoração de Matheus Cunha após vitória em Wimbledon
O italiano Flavio Cobolli 'surfou' após superar Karen Khachanov
Flavio Cobolli avançou às oitavas de final de Wimbledon, em Londres (Inglaterra), após vencer Karen Khachanov na terceira rodada por 3 sets a 2. Apesar de João Fonseca já ter sido eliminado do torneio, os torcedores tiveram uma pitada de Brasil na comemoração de Cobolli. Após a vitória, em clima de Copa do Mundo, o italiano imitou Matheus Cunha, atacante da Seleção.
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Assim como o jogador de futebol, o tenista agachou e simulou estar surfando em uma prancha, assim como faz Cunha após marcar seus gols. Perguntado sobre o motivo da comemoração, ainda na quadra, Cobolli, atual vice-campeão de Roland Garros, revelou que foi uma aposta com seu treinador.
— Estamos assistindo à Copa do Mundo, e eu adoro repetir a comemoração deste atacante brasileiro. Já faz três dias que esqueci de fazer isso (a comemoração). Mas hoje não podia esquecer.
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Cobolli the entertainer 🕺#Wimbledon pic.twitter.com/7LCeGXjFU9— Roland-Garros (@rolandgarros) July 4, 2026
Em busca de comemorar como Matheus Cunha mais uma vez, Cobolli volta às quadras de Wimbledon na segunda-feira (6), em horário a ser definido. Em jogo válido pelas oitavas de final, o italiano mede forças com o australiano Alex de Minaur.
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A relação de Matheus Cunha com o surfe
A história entre o surfe e Matheus Cunha começou em uma viagem a Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, um dos principais polos da modalidade no país. Foi lá que o paraibano teve contato com surfistas profissionais e passou a praticar o esporte com frequência. Entre as amizades construídas nesse universo está a de Ítalo Ferreira, com quem mantém contato constante.
Mesmo atuando na Inglaterra, o atacante da Seleção faz questão de preservar o hábito. Sempre que encontra espaço na agenda, busca praticar em centros de ondas artificiais, como os existentes na região de Bristol, utilizando o surfe como uma forma de relaxamento e recuperação mental.
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