Brasil x Noruega: data e horário do jogo das oitavas da Copa do Mundo
Seleção Brasileira encara os noruegueses neste domingo (05)
O Brasil já conhece o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30) e garantiu vaga na próxima fase.
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O confronto entre Brasil e Noruega será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Quem vencer avança às quartas de final da competição.
Brasil tenta revanche contra a Noruega
Além de valer uma vaga nas quartas de final, o duelo também reacende um encontro raro entre as seleções em Copas do Mundo. Brasil e Noruega se enfrentaram apenas uma vez na história do torneio, na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, na França. Na ocasião, os noruegueses venceram por 2 a 1, resultado que transforma a Noruega em uma das três seleções que o Brasil nunca venceu em Mundiais.
Data, horário e onde assistir ao confronto:
Jogo: Brasil x Noruega
Fase: Oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
📆Data: Domingo, 5 de julho
⌚Horário: 17h (de Brasília)
📍Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
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