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Brasil x Noruega: data e horário do jogo das oitavas da Copa do Mundo

Seleção Brasileira encara os noruegueses neste domingo (05)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 15:59
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo
Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

O Brasil já conhece o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30) e garantiu vaga na próxima fase.

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    O confronto entre Brasil e Noruega será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Quem vencer avança às quartas de final da competição.

    Brasil tenta revanche contra a Noruega

    Além de valer uma vaga nas quartas de final, o duelo também reacende um encontro raro entre as seleções em Copas do Mundo. Brasil e Noruega se enfrentaram apenas uma vez na história do torneio, na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, na França. Na ocasião, os noruegueses venceram por 2 a 1, resultado que transforma a Noruega em uma das três seleções que o Brasil nunca venceu em Mundiais.

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    Data, horário e onde assistir ao confronto:

    Jogo: Brasil x Noruega

    Fase: Oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

    📆Data: Domingo, 5 de julho

    Horário: 17h (de Brasília)

    📍Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

    O meio-campista da Costa do Marfim, #18, Ibrahim Sangare (C), disputa a bola com o atacante norueguês #07 Alexander Sorloth (R) durante a partida de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega
    Ibrahim Sangare disputa a bola com Alexander Sorloth durante a partida de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega (Foto: Aric Becker / AFP)

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