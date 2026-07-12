Quando voltam os jogos do Brasileirão? Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo

A pausa na temporada do futebol nacional por conta da Copa do Mundo está chegando ao fim e o Brasileirão já tem data de retorno. Apesar dos amistosos de times como Corinthians, Fluminense, Bahia, Grêmio e Cruzeiro neste domingo (12), os jogos Vitória x Vasco e Botafogo x Santos vão reinaugurar o Campeonato Brasileiro. Os duelos serão realizados na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília).

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Visando um recondicionamento físico e preparação para a reta final da temporada, que ainda conta com Libertadores e Copa do Brasil, além do Brasileirão, as equipes realizaram amistosos. Alguns deles entre times da Série A e outros com clubes de divisões abaixo. O torneio nacional de pontos corridos parou na 19ª rodada, com o Palmeiras na liderança da tabela, seguido do Flamengo. As equipes somam 41 e 34 pontos, respectivamente.

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Fluminense e Bahia se enfrentaram em amistoso no Maracanã (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

CBF se manifesta uma semana após eliminação do Brasil

Uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF publicou neste domingo uma mensagem em suas redes sociais voltada para o início de um novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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Em um vídeo, a entidade relembrou a campanha brasileira no Mundial e destacou que o foco agora é a preparação para os próximos desafios.

- Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo.

Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com a CBF até 2030, garantindo permanência no comando da Seleção para o próximo ciclo mundialista. Apesar da eliminação, o treinador italiano segue prestigiado pela entidade e será o responsável por conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.

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