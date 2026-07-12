logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quando voltam os jogos do Brasileirão?

Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 18:58
Favorite o Lance! no Google
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Campeonato Brasileiroe está na 19ª rodada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A pausa na temporada do futebol nacional por conta da Copa do Mundo está chegando ao fim e o Brasileirão já tem data de retorno. Apesar dos amistosos de times como Corinthians, Fluminense, Bahia, Grêmio e Cruzeiro neste domingo (12), os jogos Vitória x Vasco e Botafogo x Santos vão reinaugurar o Campeonato Brasileiro. Os duelos serão realizados na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília).

  • Hulk com o uniforme branco do Fluminense no Maracanã

    Veja os gols de Hulk e Cano na vitória do Fluminense sobre o Bahia

    Futebol Nacional
    Há 45 minutos
  • Samuel Lino, do Flamengo, comemorando contra o Benfica.

    Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Samuel Lino contra Benfica: ‘Não vai’

    Fora de Campo
    Há 1 dia

    • ➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

    Visando um recondicionamento físico e preparação para a reta final da temporada, que ainda conta com Libertadores e Copa do Brasil, além do Brasileirão, as equipes realizaram amistosos. Alguns deles entre times da Série A e outros com clubes de divisões abaixo. O torneio nacional de pontos corridos parou na 19ª rodada, com o Palmeiras na liderança da tabela, seguido do Flamengo. As equipes somam 41 e 34 pontos, respectivamente.

    continua após a publicidade
    Jogadores do Fluminense e Bahia em disputa de bola no Maracanã
    Fluminense e Bahia se enfrentaram em amistoso no Maracanã (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

    CBF se manifesta uma semana após eliminação do Brasil

  • Samir Xaud acompanhou de perto o treino da Seleção Sub-17 na Granja Comary

    Presidente da CBF fiscaliza treino e prega união na base da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

    Argentina chega à semifinal sem pegar nenhum 'bicho-papão' do ranking

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Messi em cobrança de escanteio contra a Suíça

    Rival inédita: Inglaterra é a única campeã mundial que Messi nunca enfrentou

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • Uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF publicou neste domingo uma mensagem em suas redes sociais voltada para o início de um novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Em um vídeo, a entidade relembrou a campanha brasileira no Mundial e destacou que o foco agora é a preparação para os próximos desafios.

    - Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo.

    Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com a CBF até 2030, garantindo permanência no comando da Seleção para o próximo ciclo mundialista. Apesar da eliminação, o treinador italiano segue prestigiado pela entidade e será o responsável por conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense

    Fluminense

    Zubeldía fala sobre busca do Fluminense por reforços: 'Eu prefiro mais'

    Há 14 minutos
    Matheus Pereira olhando para bola em jogo do Corinthians

    Corinthians

    Matheus Pereira exalta Diniz e vê Corinthians 'pronto' para o segundo semestre

    Há 31 minutos
    Hulk comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia

    Fluminense

    Hulk e Cano marcam em vitória do Fluminense contra o Bahia no Maracanã

    Há 56 minutos
    Jogadores de Corinthians e Cascavel em duelo

    Corinthians

    Sem Memphis, Corinthians empata com o Cascavel em amistoso de intertemporada

    Há 59 minutos
    Carlos Vinicius marcou o segundo gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

    Futebol Nacional

    Veja gols de Grêmio x Cruzeiro: Carlos Vinícius, Sinisterra e Nardoni marcam

    Há 1 hora
    Hulk com o uniforme branco do Fluminense no Maracanã

    Futebol Nacional

    Veja os gols de Hulk e Cano na vitória do Fluminense sobre o Bahia

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Elenco do Cruzeiro reunido para amistoso

    Gabriel Pec estreia? Confira escalação do Cruzeiro contra o Grêmio

    Millán domina bola no peito em Fluminense x Nova Iguaçu

    Fluminense define escalação com Millán titular e Thiago Silva no banco

    Camisa do Corinthians no vestiário para o duelo contra o Cascavel

    Corinthians está escalado para o amistoso diante do Cascavel

    Yuri Alberto olhando para jogada em partida do Corinthians

    AO VIVO: Corinthians x Cascavel; acompanhe em tempo real

    Aymorés x Democrata - Lance!TV

    AO VIVO: Assista a Aymorés x Democrata, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

    Thiago Silva se apresenta ao Fluminense

    Thiago Silva é relacionado pela primeira vez pelo Fluminense desde retorno; veja lista

    Gustavo Santana com a camisa do São Paulo

    Quem é Gustavo Santana, que marcou dois gols em jogo-treino do São Paulo?

    Kauã Pascini Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Em busca de espaço, lateral do Atlético projeta sequência e revela sonho na carreira

    Cássio dá entrevista no Mineirão

    Cruzeiro: em recuperação, Cássio diz que tem lesão no joelho desde 2023

    Thiago Mendes durante jogo-treino contra o Olaria

    Vasco goleia o Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

    Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis

    Vasco aposta no retorno de Pedrinho para destravar negociações por reforços

    Caballero durante apresentação no Santos

    Caballero volta ao Santos em alta após Copa e pode ganhar nova chance

    Dorival Júnior - São Paulo

    Dorival avalia joias de Cotia para reforçar a zaga do São Paulo

    Arte do onde assistir Fluminense x Bahia

    Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e escalações do amistoso no Maracanã