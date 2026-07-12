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AO VIVO: Assista a Aymorés x Democrata, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Jogo é válido pela última rodada da competição estadual

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 14:18
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Neste domingo (12), Aymorés Democrata se enfrentam pela última rodada da primeira fase do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 15h (de Brasília), no Paulo Paschoalino, em Ubá (MG), em duelo válido pelo grupo B da competição. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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    O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 14h30 (de Brasília).

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    ⚽ Aymorés x Democrata: como chegam as equipes?

    O duelo deste domingo vale muito para os dois times. O Demo está em segundo no grupo, com 16 pontos, enquanto o Azulão vem logo atrás, com 15. À frente dos dois, está apenas o Valeriodoce, único invicto do torneio, com 17, e que enfrenta o Villa Nova simultaneamente. Com isso, qualquer um dos quatro - já garantidos no mata-mata - podem assumir a liderança e garantir um caminho, ao menos no papel, mais tranquilo pelo sonho do acesso.

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    • A forma recente dos donos da casa não é das melhores. Sob o comando de Alexandre Lopes, o Aymorés venceu apenas um dos últimos quatro jogos, diante do já rebaixado Ipatinga, em goleada por 4 a 1. No recorte, são dois empates e uma derrota, justamente diante do Valério.

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    Já os visitantes, que trocaram de comandante - Dyego Coelho deu lugar a João Batista -, venceram três dos últimos quatro jogos, e também vêm de goleada sobre o Ipatinga, em jogo transmitido pelo Lance!TV. A forma ofensiva do Democrata é positiva, tendo marcado em todos os jogos, exceto na oitava rodada, também contra o Valério.

    João Batista - Democrata x Ipatinga
    João Batista comanda o Democrata no duelo com o Aymorés (Foto: Raphael Carrusca/Democrata)

    📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

    A última jornada da fase inicial do torneio teve início no sábado (11). O Ipatinga venceu seu primeiro jogo no campeonato para aliviar o calvário ao longo da competição, com problemas financeiros, punição e perda de pontos. A equipe superou o Coimbra por 3 a 2, mas terminou o Módulo II de 2026 com -2 pontos.

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    Neste domingo, além de Aymorés x Democrata, outros quatro jogos serão realizados. Pelo mesmo grupo B, Valeriodoce e Villa Nova se encontram no Israel Pinheiro para a definição da chave. Já pelo A, o Uberaba, com liderança garantida, visita a desesperada Caldense, que precisa de uma combinação de resultados para fugir da queda. O Guarani, em quarto, recebe o segundo colocado, Boa Esporte em Divinópolis; e o Mamoré, em quinto, busca uma remontada diante do Patrocinense em Patos de Minas para entrar na zona de classificação.

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