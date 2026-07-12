Caballero volta ao Santos em alta após Copa e pode ganhar nova chance Atacante encerra empréstimo ao Portsmouth e será reavaliado por Cuca

O atacante Gustavo Caballero retorna ao CT Rei Pelé na próxima terça-feira (14), quando fará sua reapresentação ao Santos após o período de empréstimo ao Portsmouth, da Inglaterra, e a participação com a seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 2026.

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No início deste ano, Caballero foi cedido ao clube inglês em busca de maior sequência de jogos. O Portsmouth, entretanto, optou por não exercer a opção de compra prevista em contrato, devolvendo o atacante ao Santos para o segundo semestre da temporada.

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O retorno acontece em um momento importante para o clube. Diante das restrições impostas pelo transfer ban aplicado pela Fifa e da necessidade de encontrar soluções dentro do próprio elenco, o atacante deve receber uma nova oportunidade de ser avaliado pelo técnico Cuca.

Segundo informações publicadas inicialmente pelo ge, Caballero também recebeu sondagens de clubes após sua participação pela seleção paraguaia na Copa do Mundo. Apesar do interesse, inicialmente o atacante retorna ao Santos, onde será observado pela comissão técnica antes de qualquer definição sobre seu futuro.

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De volta ao Santos, Caballero tenta aproveitar nova oportunidade após Copa (Foto: Justin Setterfield/ Getty Images via AFP)

Números de Caballero

Desde que chegou ao Santos, Caballero disputou 14 partidas, sendo apenas três como titular. Nesse período, marcou um gol e distribuiu uma assistência, mas teve poucas oportunidades para conquistar sequência entre os titulares.

Mesmo sem grande destaque no futebol inglês, o atacante valorizou seu passe ao integrar o elenco da seleção paraguaia na Copa do Mundo. Durante o torneio, entrou em duas partidas e ganhou experiência em uma das principais competições do futebol mundial.

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Durante o empréstimo ao Portsmouth, atuou em 12 partidas, nove como titular, marcou um gol e registrou média de 0,8 passe decisivo por jogo, além de 1,2 finalização por partida. A nota média foi 6,52.

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Com a seleção do Paraguai em 2026, participou de cinco jogos, todos saindo do banco de reservas. Marcou um gol, apresentou média de 0,8 drible certo por partida e recebeu nota 6,88, a melhor entre suas passagens na temporada.

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Na Copa do Mundo, entrou em campo em duas partidas. Teve média de 13,5 ações com a bola por jogo, um drible certo por partida, 0,5 finalização por jogo e nota 6,70.

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