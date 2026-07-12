Fluminense define escalação com Millán titular e Thiago Silva no banco
Tricolor enfrenta o Bahia no Maracanã
O Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia neste domingo (12) em partida amistosa. Relacionado pela primeira vez desde o retorno, Thiago Silva começa no banco. Junto com ele, Hulk, que dá lugar a John Kennedy no time titular. Outra novidade é o zagueiro Millán, que assume a posição de Freytes.
Fábio; Guga, Jemmes, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Serna e John Kennedy.
Teste de impedimento semiautomático
Além da presença de Thiago Silva, o amistoso terá uma novidade tecnológica. A CBF fará testes do SAOT, sistema de impedimento semiautomático, durante Fluminense x Bahia. A realização do teste consta nas regras previstas para a partida.
O duelo também terá possibilidade de até 12 substituições, com cinco obrigatórias até os 20 minutos do segundo tempo, além de parada de hidratação de três minutos aos 25 minutos de cada etapa.
Fluminense x Bahia
O amistoso contra o Bahia é o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação.
Depois do duelo com o Bahia, o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.
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