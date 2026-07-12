logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Flaco López vira assunto após classificação da Argentina: 'Tem que ser dito'

Hermanos venceram o duelo por 3 a 1 na prorrogação

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 01:02
Favorite o Lance! no Google
Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

Flaco López, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais após participar diretamente da vitória da Argentina sobre a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras entrou no segundo tempo da prorrogação e deu a assistência para Julián Álvarez marcar no triunfo argentino por 3 a 1 na madrugada deste domingo (12).

  • Lionel Messi após desperdiçar uma chance clara em Argentina e Suíça

    Messi perde chance em Argentina x Suíça e choca torcedores: ‘Inacreditável’

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos
  • Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: ‘Que vergonha’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026

    Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: ‘Inacreditável’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • Mesmo com poucos minutos em campo, Flaco lópez, do Palmeiras, conseguiu deixar sua marca em um momento decisivo da partida. O camisa 9 recebeu oportunidade na reta final do jogo e participou do gol que ajudou a Argentina a confirmar a classificação para a semifinal do Mundial.

    continua após a publicidade

    ➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    A atuação gerou forte repercussão entre torcedores do Palmeiras, que celebraram a participação do atacante em um jogo decisivo de Copa do Mundo. Nas redes sociais, palmeirenses destacaram a estrela de Flaco López.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

  • Júlian Álvarez celebra gol da classificação da Argentina contra a Suíça

    Semifinais da Copa terão os quatro melhores colocados no ranking da Fifa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos
  • Lionel Messi após desperdiçar uma chance clara em Argentina e Suíça

    Messi perde chance em Argentina x Suíça e choca torcedores: 'Inacreditável'

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos

    • Com a vitória por 3 a 1, a Argentina avançou à semifinal da Copa do Mundo. Veja abaixo a repercussão da atuação de Flaco López, do Palmeiras, nas redes sociais:

    continua após a publicidade

    ➡️Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: 'Que vergonha'

    Flaco López, do Palmeiras, chuta a bola em jogo da Argentina na Copa do Mundo
    Flaco López, atacante do Alviverde, em ação na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, pela Seleção Argentina (Foto: Arquivo Pessoal do jogador)

    Veja reação dos torcedores com a atuação de Flaco López, do Palmeiras

    🤑 Aposte em gols de Flaco López, do Palmeiras, pela Seleção Argentina de Scaloni na Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️Fala de medalhão da Argentina sobre arbitragem viraliza: 'Cada vez mais'

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: 'Que vergonha'

    Há 1 hora
    Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026

    Fora de Campo

    Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: 'Inacreditável'

    Há 1 hora
    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Há 1 hora
    Messi falando com o árbitro durante Argentina e Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Possível pênalti em Argentina x Suíça gera revolta: 'Se fosse o Messi'

    Há 2 horas
    Erling Haaland cabisbaixo após eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Pai de Haaland debocha de classificação da Inglaterra sobre a Noruega

    Há 2 horas
    Cena entre Bellingham e Haaland em Inglaterra e Noruega repercutiu nas redes

    Fora de Campo

    Cena de Bellingham com Haaland repercute: 'Caso antigo'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Haaland foi substituído em Inglaterra x Noruega

    Atitude de técnico com Haaland em Inglaterra x Noruega choca: 'Burrice'

    Jude Bellingham comemora de braços abertos gol em Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo

    Bola bateu no cabo? Fifa se pronuncia após polêmica em gol da Inglaterra

    CazéTV e Globo

    Sem Globo, CazéTV supera jogo do Brasil e bate novo recorde na Copa

    Ashlyn Castro e Bellingham, da Inglaterrra, se beijando

    Quem é Ashlyn Castro, namorada de Bellingham, da Inglaterra?

    Nyland, goleiro da Noruega contra a Inglaterra

    Brasileiros reagem a falha de goleiro da Noruega: 'Na nossa vez era o Neuer'

    Argentina e Suíça brigam por vaga na semifinal da Copa do Mundo (Foto: ELSA/AFP)

    Fala de medalhão da Argentina sobre arbitragem viraliza: 'Cada vez mais'

    Cazé critica declaração de auxiliar entre Vasco x Palmeiras: ‘Não jogou nada’

    Web cita Globo após narração da CazéTv em Noruega x Inglaterra: 'Erraram'

    Harry Kane em dividida em Noruega x Inglaterra

    Possível falta no gol da Noruega gera debate: 'Se fosse a Argentina'

    Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026

    Brasileiros lamentam Inglaterra x Noruega na Copa do Mundo: 'Loucura'

    Mick Jagger em partida da Champions League

    Mick Jagger vai a Noruega x Inglaterra e acende alerta para 'maldição' em Copas

    Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne

    Wallace Yan vira assunto em Flamengo x Benfica: 'De emocionar'

    Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, usou as redes sociais para negar acusações (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

    Lance de Prestianni contra o Flamengo agita a web: 'Ia chorar'

    Samuel Lino, do Flamengo, comemorando contra o Benfica.

    Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Samuel Lino contra Benfica: 'Não vai'