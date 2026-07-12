Flaco López vira assunto após classificação da Argentina: 'Tem que ser dito' Hermanos venceram o duelo por 3 a 1 na prorrogação

Flaco López, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais após participar diretamente da vitória da Argentina sobre a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O atacante do Palmeiras entrou no segundo tempo da prorrogação e deu a assistência para Julián Álvarez marcar no triunfo argentino por 3 a 1 na madrugada deste domingo (12).

Mesmo com poucos minutos em campo, Flaco lópez, do Palmeiras, conseguiu deixar sua marca em um momento decisivo da partida. O camisa 9 recebeu oportunidade na reta final do jogo e participou do gol que ajudou a Argentina a confirmar a classificação para a semifinal do Mundial.

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A atuação gerou forte repercussão entre torcedores do Palmeiras, que celebraram a participação do atacante em um jogo decisivo de Copa do Mundo. Nas redes sociais, palmeirenses destacaram a estrela de Flaco López.

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Com a vitória por 3 a 1, a Argentina avançou à semifinal da Copa do Mundo. Veja abaixo a repercussão da atuação de Flaco López, do Palmeiras, nas redes sociais:

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Flaco López, atacante do Alviverde, em ação na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, pela Seleção Argentina (Foto: Arquivo Pessoal do jogador)

Veja reação dos torcedores com a atuação de Flaco López, do Palmeiras

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