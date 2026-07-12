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Argentina chega à semifinal sem pegar nenhum 'bicho-papão' do ranking

Primeiro teste de elite dos argentinos na Copa do Mundo será contra os ingleses

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 15:40
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito
Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito (Foto: Justin Setterfield / AFP)

A Argentina garantiu sua vaga entre os quatro melhores times da Copa do Mundo de 2026 registrando uma marca inédita nos livros de estatísticas. Dados divulgados pelo aplicativo Analistas e publicados pelo diário francês L'Équipe revelam que a Albiceleste é a primeira equipe, desde a criação do ranking da Fifa em 1993, a virar semifinalista de um Mundial sem ter cruzado o caminho de nenhum adversário do Top 10 ou de qualquer país que já tenha sido campeão do torneio.

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    Flaco López e Messi celebram vitória da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo
    Flaco López e Messi celebram vitória da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    O elenco dirigido por Lionel Scaloni construiu sua trajetória enfrentando rivais com uma média de posicionamento modesta, que gira em torno do 38º lugar da lista internacional.

    O mapa do caminho dos argentinos

  • Messi em cobrança de escanteio contra a Suíça

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    • Mesmo sem encarar as principais potências globais nas fases anteriores, os hermanos não tiveram vida fácil e precisaram suar a camisa, acumulando duas prorrogações no mata-mata.

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    Retrospecto dos confrontos da Argentina na Copa do Mundo:

    Fase de Grupos

      1.
    1. Argélia (28ª colocada): vitória por 3 a 0
      2. 2.
    2. Áustria (24ª colocada): vitória por 2 a 0
      3. 3.
    3. Jordânia (63ª colocada): vitória por 3 a 1

    O mata-mata até aqui

    1. Segunda fase: vitória sofrida na prorrogação por 3 a 2 diante de Cabo Verde (67º).
    2. Oitavas de final: vitória de virada por 3 a 2 contra o Egito (29º), após sair perdendo por dois gols de diferença.
    3. Quartas de final: nova vaga conquistada na prorrogação, batendo a Suíça (19ª) pelo placar de 3 a 1.

    O fim da moleza

    A rota confortável da Argentina muda de figura nesta quarta-feira (15). No duelo semifinal, Messi e companhia terão pela frente a tradicional seleção da Inglaterra, atual quarta colocada do ranking e primeiro oponente do primeiro escalão do futebol mundial nesta Copa.

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