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Hulk e Cano marcam em vitória do Fluminense contra o Bahia no Maracanã

Tricolor volta a campo na sexta-feira (17), contra o Bragantino

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 18:03
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Hulk comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia
Hulk comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, neste domingo (12), no Maracanã, em amistoso de intertemporada. O duelo marcou o primeiro gol de Hulk com a camisa tricolor e a reestreia de Thiago Silva, que voltou a atuar pelo clube após o retorno ao Brasil.

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    Depois de um primeiro tempo com poucas chances e reclamações do Bahia contra a arbitragem, o Fluminense mudou quase todo o time no intervalo, cresceu na etapa final e construiu a vitória com gols de Hulk e Germán Cano. O jogo também contou com testes do sistema de impedimento semiautomático da CBF, ainda sem interferência direta na partida.

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    Primeiro tempo sem emoção

    O Bahia assustou logo no primeiro lance. Erick Pulga arrancou em velocidade pela esquerda e tentou o passe para Ademir, mas a defesa tricolor bloqueou. No rebote, Rodrigo Nestor bateu de fora da área, e Fábio encaixou. O Fluminense teve dificuldade para acelerar a circulação de bola no primeiro tempo. A melhor chance tricolor veio aos 39 minutos. John Kennedy recebeu em profundidade e bateu cruzado, mas Ronaldo saiu bem e fez grande defesa com a cabeça.

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    • Bahia reclama de pênalti e tem gol anulado

    O Bahia também saiu na bronca com a arbitragem. Aos 38 minutos, Ademir fez boa jogada pela direita, invadiu a área e caiu após contato com Kevin Serna. Os jogadores do time baiano e o técnico Rogério Ceni reclamaram muito, mas o árbitro mandou seguir.

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    Nos acréscimos, a polêmica aumentou. Willian José ajeitou para Acevedo, que cabeceou para grande defesa de Fábio. No rebote, Erick completou para o gol, mas a arbitragem assinalou toque de mão de Acevedo no lance anterior e anulou o gol. O Bahia reclamou bastante da marcação. Rodrigo Nestor e Willian José receberam cartão amarelo por reclamação.

    Mudança geral nos dois times

    No intervalo, Luis Zubeldía promoveu várias mudanças. Entraram nomes como Hulk, Soteldo, Samuel Xavier, Freytes, Ignácio, Otávio, Nonato, Castillo e Riquelme Felipe. O Bahia também trocou praticamente todo o time, com as estreias de Guido Herrera e Alejo Véliz.

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    Primeiro gol de Hulk pelo Fluminense

    A partida começou a mudar aos 17 minutos do segundo tempo. Samuel Xavier recebeu lançamento, disputou dentro da área e foi derrubado por Luiz Gustavo. O árbitro marcou pênalti para o Fluminense. O lance foi duvidoso e levantou polêmica. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou. Aos 21 minutos, o camisa 7 deslocou Guido Herrera e marcou o primeiro gol com a camisa tricolor.

    Thiago Silva reestreia

    Aos 23 minutos do segundo tempo, veio outro momento importante da tarde. Thiago Silva entrou no lugar de Renê e fez sua reestreia pelo Fluminense. O zagueiro havia ficado fora do amistoso contra o Nova Iguaçu por planejamento físico. Contra o Bahia, recebeu os primeiros minutos desde o retorno ao clube e iniciou uma nova etapa na preparação para a sequência da temporada.

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    Cano amplia após jogada de Hulk e Samuel Xavier

    O Fluminense fechou a vitória aos 39 minutos. Samuel Xavier recebeu de Hulk pela direita e cruzou para trás. Germán Cano apareceu livre na área e bateu forte, de primeira, sem chances para Guido Herrera.

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡
    O pênalti em Samuel Xavier destravou o jogo para o Fluminense. Hulk chamou a responsabilidade, deslocou Guido Herrera e marcou pela primeira vez com a camisa tricolor.

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    Deu aula 🏅
    Fábio foi decisivo no primeiro tempo. O goleiro fez boas defesas em finalizações de Rodrigo Nestor e Acevedo.

    Ficou abaixo 📉
    O primeiro tempo do Fluminense foi lento. A equipe teve dificuldade para acelerar a bola e criar espaços. Faltou gana para os titulares como um todo.

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Fluminense 2 x 0 Bahia

    📆 Data e horário: domingo, 12 de julho, às 16h
    📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    🥅 Gols: Hulk, 21'/2ºT; Cano, 39'/2ºT

    ESCALAÇÕES

    🟢🔴 Fluminense
    Fábio; Guga (Samuel Xavier), Jemmes (Ignácio), Millán (Freytes) e Renê (Thiago Silva); Martinelli (Otávio), Hércules (Nonato) e Lucho Acosta (Hulk); Savarino (Soteldo), John Kennedy (Castillo) e Kevin Serna (Riquelme Felipe (Cano)).
    Técnico: Luis Zubeldía.

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    🔵🔴⚪ Bahia
    Ronaldo (Guido Herrera); Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte (Fredi Lippert), Santiago Mingo (Kanu) e Zé Guilherme (Luiz Gustavo); Acevedo (Caio Alexandre), Erick (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor (Jean Lucas); Ademir (Sanabria), Willian José (Alejo Véliz) e Erick Pulga (Everaldo).
    Entraram ainda: David Martins e Ruan Pablo.
    Técnico: Rogério Ceni.

    O que vem por aí?

    O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

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    Hulk beija bola antes de bater pênalti no Fluminense
    Hulk beija bola antes de bater pênalti no Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

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