menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Ancelotti renova com a Seleção e será o técnico até a Copa de 2030

Treinador italiano e CBF estavam acertados há meses

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
13:36
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030
imagem cameraCarlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF e o técnico Carlo Ancelotti acertaram nesta quinta-feira (14) um novo contrato, e o treinador seguirá à frente da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Enquete Lance!: Quem deve ser o lateral-direito titular do Brasil na Copa? Clique e vote

Anunciado em maio de 2025, Ancelotti tinha contrato válido até o fim do Mundial deste ano, mas desde o fim do ano passado manifestava o interesse em seguir à frente da Seleção Brasileira por mais quatro anos. Satisfeita com o trabalho do treinador, a CBF também desejava o acerto para o próximo ciclo. Desde janeiro, técnico e confederação ajustavam detalhes contratuais, que finalmente foram concretizados nesta quinta.

— Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer à CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho — declarou Ancelotti.

continua após a publicidade

Até aqui, Carlo Ancelotti comandou a Seleção Brasileira em dez jogos. São cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Na próxima segunda-feira (18), o treinador fará a convocação do Brasil para a Copa do Mundo. A partir do dia 27, ele reunirá o grupo de jogadores na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo — agora já sabendo que será a primeira de duas.

Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030
Adaptado ao Brasil, Carlo Ancelotti ficará mais quatro anos como técnico da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🎰Aposte no futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias