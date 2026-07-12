Em busca de espaço, lateral do Atlético projeta sequência e revela sonho na carreira
Kauã Pascini subiu para o profissional e se firmou no elenco principal do Galo
Cria das categorias de base do Atlético e uma das principais promessas do clube, Kauã Pascini começou a temporada integrado ao elenco profissional e já acumula experiências com a camisa alvinegra. Aos 18 anos, o lateral-esquerdo falou sobre a sequência da temporada, a busca por mais minutos em campo e revelou o sonho de se firmar no Galo antes de atuar no futebol europeu.
Maycon faz avaliação do elenco do Atlético e ressalta importância de ‘recuperar jogadores’
Qual posição o Atlético vai reforçar? CEO do clube aponta prioridade no mercado
Treino aberto do Atlético: veja o que chamou atenção na Cidade do Galo
Atualmente, Pascini é o reserva imediato de Renan Lodi, um dos jogadores mais utilizados pelo Atlético no primeiro semestre. Apesar da forte concorrência, o jovem já recebeu oportunidades e teve boas atuações quando acionado. Ciente do momento, o lateral destacou a importância de ter paciência e aproveitar o aprendizado ao lado de um atleta experiente. Veja:
— Eu acho que agora, como transitei para a equipe profissional, é ter um pouco de paciência, porque na minha posição tem o Lodi, um cara experiente. Então, eu tenho que aprender muitas coisas ainda, mas me vejo jogando de titular no Galo daqui a algum tempo. E depois estar na Europa, sim. Acho que é um sonho de todo moleque jogar na Europa — afirmou.
O jogador também projetou o restante da temporada e acredita que terá novas oportunidades diante da sequência intensa de partidas. Para ele, o mais importante será estar preparado para aproveitar cada chance.
Elencos bilionários marcam os confrontos da semifinal da Copa; veja ranking
Gol na Copa aumenta pressão sobre Atlético, e Julián Álvarez volta a ser alvo de gigantes europeus
Messi faz publicação após eliminação da Suíça para Argentina: 'Mais uma vez'
— Nesse final de temporada terão bastante jogos e o Lodi vai jogar bastante, mas fazer todos os jogos é muito difícil. Acho que tem que ter um descanso e, nesse descanso, vai aparecer minha oportunidade e eu vou agarrar da melhor forma — completou.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Pascini no Atlético
Pascini chegou às categorias de base do Atlético em 2022, após passagem pelo Flamengo. Desde então, destacou-se nas equipes de formação do clube e também nas seleções brasileiras de base, o que lhe rendeu a promoção definitiva ao elenco profissional. Até o momento, o lateral-esquerdo soma 10 partidas e um gol com a camisa do Galo.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Atlético Mineiro
Maycon faz avaliação do elenco do Atlético e ressalta importância de 'recuperar jogadores'Há 1 dia
Atlético Mineiro
Qual posição o Atlético vai reforçar? CEO do clube aponta prioridade no mercadoHá 1 dia
Atlético Mineiro
Treino aberto do Atlético: veja o que chamou atenção na Cidade do GaloHá 1 dia
Atlético Mineiro
Junior Alonso manda recado à torcida após despedida do Atlético-MGHá 2 dias
Fora de Campo
Torcida do Atlético-MG reage a fala de Hulk após polêmica: 'Ainda dizem'Há 2 dias
Atlético Mineiro
Atlético-MG anuncia saída de ídolo: 'Imensa contribuição'Há 3 dias
Mais LANCE!