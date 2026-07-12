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Em busca de espaço, lateral do Atlético projeta sequência e revela sonho na carreira

Kauã Pascini subiu para o profissional e se firmou no elenco principal do Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/07/2026 12:06
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Kauã Pascini Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Kauã Pascini Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Cria das categorias de base do Atlético e uma das principais promessas do clube, Kauã Pascini começou a temporada integrado ao elenco profissional e já acumula experiências com a camisa alvinegra. Aos 18 anos, o lateral-esquerdo falou sobre a sequência da temporada, a busca por mais minutos em campo e revelou o sonho de se firmar no Galo antes de atuar no futebol europeu.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Cria das categorias de base do Atlético e uma das principais promessas do clube, Kauã Pascini começou a temporada integrado ao elenco profissional e já acumula experiências com a camisa alvinegra. Aos 18 anos, o lateral-esquerdo falou sobre a sequência da temporada, a busca por mais minutos em campo e revelou o sonho de se firmar no Galo antes de atuar no futebol europeu.

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    • Atualmente, Pascini é o reserva imediato de Renan Lodi, um dos jogadores mais utilizados pelo Atlético no primeiro semestre. Apesar da forte concorrência, o jovem já recebeu oportunidades e teve boas atuações quando acionado. Ciente do momento, o lateral destacou a importância de ter paciência e aproveitar o aprendizado ao lado de um atleta experiente. Veja:

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    — Eu acho que agora, como transitei para a equipe profissional, é ter um pouco de paciência, porque na minha posição tem o Lodi, um cara experiente. Então, eu tenho que aprender muitas coisas ainda, mas me vejo jogando de titular no Galo daqui a algum tempo. E depois estar na Europa, sim. Acho que é um sonho de todo moleque jogar na Europa — afirmou.

    O jogador também projetou o restante da temporada e acredita que terá novas oportunidades diante da sequência intensa de partidas. Para ele, o mais importante será estar preparado para aproveitar cada chance.

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    • — Nesse final de temporada terão bastante jogos e o Lodi vai jogar bastante, mas fazer todos os jogos é muito difícil. Acho que tem que ter um descanso e, nesse descanso, vai aparecer minha oportunidade e eu vou agarrar da melhor forma — completou.

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    Pascini no Atlético

    Pascini chegou às categorias de base do Atlético em 2022, após passagem pelo Flamengo. Desde então, destacou-se nas equipes de formação do clube e também nas seleções brasileiras de base, o que lhe rendeu a promoção definitiva ao elenco profissional. Até o momento, o lateral-esquerdo soma 10 partidas e um gol com a camisa do Galo.

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    Kauã Pascini marca em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Kauã Pascini marca em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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