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Quem é Gustavo Santana, que marcou dois gols em jogo-treino do São Paulo?

Jogador foi destaque em jogo-treino do São Paulo

PorIzabella Giannola AbrahãoSão Paulo (SP)
12/07/2026 12:30
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Gustavo Santana com a camisa do São Paulo
Gustavo Santana pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo enfrentou dois jogos-treinos neste final de semana. Com equipes diferentes e times diferentes, a atividade contra o Santo André teve destaque de Crias de Cotia, com um placar por 4 a 1. Entre os marcadores, Gustavo Santana chamou atenção ao marcar dois gols.

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    • Treinando com os profissionais no SuperCT há alguns meses, Gustavo Santana estava na mira do time profissional recentemente. Revelado pelo Santos, Gustavo passou por praticamente todas as categorias de base do clube, do sub-11 ao sub-17. Depois, atuou pelo São Bernardo antes de se transferir para o Cuiabá. No início deste ano, chegou ao São Paulo por empréstimo e, após convencer a comissão da base, teve os direitos adquiridos.

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    No Sub-20, começou a ganhar mais minutagem com Allan Barcellos. Na época, com a promoção de algumas peças para o profissional, como Ryan Francisco e Paulinho, assumiu a titularidade e passou a formar o setor ofensivo da equipe no Campeonato Paulista Sub-20.

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    • Mas o que tem chamado a atenção no profissional são as características de Gustavo Santana. Além de ser um atacante de muita mobilidade, consegue atuar tanto como um segundo atacante como também um jogador capaz de oferecer presença de área sem perder participação na criação das jogadas. Ambidestro, apresenta bom aproveitamento nas bolas aéreas, características que ampliam as possibilidades de utilização.

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    Titular na Copinha neste ano, foi relacionado por Dorival Júnior pela primeira vez contra o Botafogo, antes da pausa para a Copa.

    Gustavo Santana do São Paulo
    Gustavo Santana com a camisa do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

    Como foram os jogos-treinos do São Paulo?

    O São Paulo disputou dois jogos-treino neste sábado (11), no SuperCT da Barra Funda, dando sequência à preparação para a retomada da temporada. A equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Primavera por 1 a 0, pela manhã, e goleou o Santo André por 4 a 1 no período da tarde.

    Os resultados marcaram as primeiras vitórias do Tricolor nos testes realizados durante a intertemporada. Até então, a equipe já havia disputado outras atividades preparatórias, mas sem vitórias - contra o Juventus da Mooca, na qual a equipe empatou por 2 a 2 e Bragantino, que terminou em um empate sem gols.

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