CBF se manifesta uma semana após eliminação do Brasil Seleção volta a campo em setembro para amistosos contra a Austrália

Uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF publicou neste domingo uma mensagem em suas redes sociais voltada para o início de um novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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Em um vídeo, a entidade relembrou a campanha brasileira no Mundial e destacou que o foco agora é a preparação para os próximos desafios.

- Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo.

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➡️ Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo a Seleção Brasileira

Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com a CBF até 2030, garantindo permanência no comando da Seleção para o próximo ciclo mundialista. Apesar da eliminação, o treinador italiano segue prestigiado pela entidade e será o responsável por conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.

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Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega (Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)

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O primeiro compromisso do Brasil após o Mundial já está definido. A Seleção enfrentará a Austrália em dois amistosos, marcados para os dias 25 e 29 de setembro, ambos em território australiano. Os confrontos marcarão o início da preparação visando a Copa do Mundo de 2030 e servirão para Ancelotti observar novos jogadores e dar sequência ao processo de renovação do elenco.