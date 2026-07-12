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CBF se manifesta uma semana após eliminação do Brasil

Seleção volta a campo em setembro para amistosos contra a Austrália

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 14:08
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Carlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF
Carlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF publicou neste domingo uma mensagem em suas redes sociais voltada para o início de um novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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    • ➡️ Monte a Seleção Brasileira para a Copa de 2030!

    Em um vídeo, a entidade relembrou a campanha brasileira no Mundial e destacou que o foco agora é a preparação para os próximos desafios.

    - Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo.

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  • Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha.

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    • ➡️ Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo a Seleção Brasileira

    Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com a CBF até 2030, garantindo permanência no comando da Seleção para o próximo ciclo mundialista. Apesar da eliminação, o treinador italiano segue prestigiado pela entidade e será o responsável por conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.

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    Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega
    Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega (Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)

    ➡️ Renovação? Veja os cotados para a primeira convocação da Seleção Brasileira

    O primeiro compromisso do Brasil após o Mundial já está definido. A Seleção enfrentará a Austrália em dois amistosos, marcados para os dias 25 e 29 de setembro, ambos em território australiano. Os confrontos marcarão o início da preparação visando a Copa do Mundo de 2030 e servirão para Ancelotti observar novos jogadores e dar sequência ao processo de renovação do elenco.

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