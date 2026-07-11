Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Samuel Lino contra Benfica: 'Não vai' Jogador foi elogiado pela torcida

A atuação de Samuel Lino, jogador do Flamengo, em amistoso contra o Benfica, chamou atenção de torcedores rubro-negros. O jogador foi decisivo para a vitória do clube ao marcar o primeiro gol e dar assistência para Wallace Yan no segundo.

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Samuel Lino chegou ao Flamengo em julho de 2025 após deixar o Atlético de Madrid. O jogador soma 63 jogos, 10 gols e 14 assistências pelo clube no período. Além disso, foi peça fundamental no time comandado por Filipe Luís nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

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Confira alguns comentários sobre a atuação de Samuel Lino:

Gol e assistência, e até em amistoso o Lino está deixando sua marca pelo Flamengo, não vai perder essa titularidade mais. — Coração Rubro Negro (@alo_fla) July 11, 2026

Gostando muito do Lino nessa posição de segundo atacante mais livre pra flutuar. Já havia jogado o último jogo antes da parada pra copa assim e foi muito bem. Agora nessa inter temporada já tem 2 gols e uma assistência em 2 jogos. — Arrascapeta (@_arrascapeta) July 11, 2026

Samuel Lino e Royal = donos do jogo — KingNaldo _92 🏆🏆🏆🏆🔴⚫ (@Kingnaldo_92) July 11, 2026

se um dia eu critiquei samuel lino, eu não lembro pic.twitter.com/ZF8XuUeiPH — sophia (@sosoobbzuda) July 11, 2026

A chegada do Leonardo Jardim foi muito importante para o Samuel Lino. O camisa 16 joga muita bola! — 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 (@_henriiquerj) July 11, 2026

Samuel Lino marcou um gol e deu uma assistência contra o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Benfica?

Primeiro tempo: Samuel Lino abre o placar e jogo esquenta por conta de Prestianni

A etapa inicial de Flamengo e Benfica foi marcado por intensidade e muita disputa. Além de Samuel Lino, principal destaque da equipe rubro-negra e autor do gol, Pedro participou bastante das ações ofensivas, enquanto Emerson Royal também fez uma boa atuação, apoiando o ataque e dando a assistência para o camisa 16. O duelo ainda ganhou temperatura com entradas duras e uma sequência de confusões envolvendo Prestianni, alvo de faltas fortes de Emerson Royal, Erick Pulgar e Jhonny.

Confusão entre Benfica e Flamengo por conta de Prestianni

O argentino já era um dos personagens da partida por conta de uma polêmica envolvendo Vini Jr. Em um duelo entre Benfica e Real Madrid, Prestianni cobriu a boca com a camisa para insultar o brasileiro, que o denunciou por racismo.

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O clima esquentou de vez após a entrada dura de Pulgar. Um integrante da comissão técnica do Benfica foi até a direção do banco do Flamengo para reclamar das faltas em Prestianni. A atitude irritou o técnico Leonardo Jardim, que partiu em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações, desencadeando uma confusão entre membros das duas comissões técnicas e jogadores.

Segundo tempo: Wallace Yan sai do banco e garante vitória do Fla

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo manteve a temperatura alta. Pelo lado do Benfica, Prestianni foi novamente um dos destaques, ainda sendo alvo de vaias e xingamentos da torcida rubro-negra. O atacante argentino chegou a acertar a trave em uma das oportunidades. Com o passar da partida, os técnicos começaram a realizar mudanças nas equipes, e o gol da vitória do Flamengo veio justamente do banco de reservas.

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Wallace Yan, um dos destaques do Flamengo nesta intertemporada, recebeu passe de Samuel Lino e marcou o segundo gol rubro-negro. Na comemoração, fez o mesmo gesto de Vini Jr em resposta a Prestianni, dançando em frente à bandeira de escanteio. O Garoto do Ninho, aliás, teve uma outra chance de balançar a rede. Até o fim da partida, o Rubro-Negro se fechou e contou com uma grande atuação de Rossi para garantir a vitória.

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