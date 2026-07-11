logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Samuel Lino contra Benfica: 'Não vai'

Jogador foi elogiado pela torcida

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 17:41
Favorite o Lance! no Google
Samuel Lino, do Flamengo, comemorando contra o Benfica.
Samuel Lino abriu o placar contra o Benfica (Foto: Gilvan de Souza)

A atuação de Samuel Lino, jogador do Flamengo, em amistoso contra o Benfica, chamou atenção de torcedores rubro-negros. O jogador foi decisivo para a vitória do clube ao marcar o primeiro gol e dar assistência para Wallace Yan no segundo.

  • Wallace Yan repete comemoração de Vini Jr em Flamengo x Benfica

    Wallace Yan faz comemoração de Vini Jr após gol em Benfica x Flamengo

    Flamengo
    Há 22 minutos
  • Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica

    Confusão em Flamengo x Benfica viraliza: ‘Libertadores’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Samuel Lino chegou ao Flamengo em julho de 2025 após deixar o Atlético de Madrid. O jogador soma 63 jogos, 10 gols e 14 assistências pelo clube no período. Além disso, foi peça fundamental no time comandado por Filipe Luís nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

    continua após a publicidade

    Confira alguns comentários sobre a atuação de Samuel Lino:

  • Jogadores da Itália protestam após expulsão de Bastoni contra a Bósnia

    Itália aposta em tetracampeão mundial para reconstruir seleção

    Futebol Internacional
    Há 4 minutos
  • Neymar chorando sentado em campo

    Como você avalia a atuação do Brasil na Copa do Mundo? Vote

    Seleção Brasileira
    Há 27 minutos
  • Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa

    Haaland joga? Veja a escalação da Noruega contra Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 49 minutos
    • Samuel Lino em amistoso do Flamengo
    Samuel Lino marcou um gol e deu uma assistência contra o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Como foi o jogo entre Flamengo e Benfica?

    Primeiro tempo: Samuel Lino abre o placar e jogo esquenta por conta de Prestianni

    A etapa inicial de Flamengo Benfica foi marcado por intensidade e muita disputa. Além de Samuel Lino, principal destaque da equipe rubro-negra e autor do gol, Pedro participou bastante das ações ofensivas, enquanto Emerson Royal também fez uma boa atuação, apoiando o ataque e dando a assistência para o camisa 16. O duelo ainda ganhou temperatura com entradas duras e uma sequência de confusões envolvendo Prestianni, alvo de faltas fortes de Emerson Royal, Erick Pulgar e Jhonny.

    Confusão entre Benfica e Flamengo por conta de Prestianni

    O argentino já era um dos personagens da partida por conta de uma polêmica envolvendo Vini Jr. Em um duelo entre Benfica Real MadridPrestianni cobriu a boca com a camisa para insultar o brasileiro, que o denunciou por racismo.

    continua após a publicidade

    O clima esquentou de vez após a entrada dura de Pulgar. Um integrante da comissão técnica do Benfica foi até a direção do banco do Flamengo para reclamar das faltas em Prestianni. A atitude irritou o técnico Leonardo Jardim, que partiu em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações, desencadeando uma confusão entre membros das duas comissões técnicas e jogadores.

    Segundo tempo: Wallace Yan sai do banco e garante vitória do Fla

    Assim como na etapa inicial, o segundo tempo manteve a temperatura alta. Pelo lado do BenficaPrestianni foi novamente um dos destaques, ainda sendo alvo de vaias e xingamentos da torcida rubro-negra. O atacante argentino chegou a acertar a trave em uma das oportunidades. Com o passar da partida, os técnicos começaram a realizar mudanças nas equipes, e o gol da vitória do Flamengo veio justamente do banco de reservas.

    continua após a publicidade

    Wallace Yan, um dos destaques do Flamengo nesta intertemporada, recebeu passe de Samuel Lino e marcou o segundo gol rubro-negro. Na comemoração, fez o mesmo gesto de Vini Jr em resposta a Prestianni, dançando em frente à bandeira de escanteio. O Garoto do Ninho, aliás, teve uma outra chance de balançar a rede. Até o fim da partida, o Rubro-Negro se fechou e contou com uma grande atuação de Rossi para garantir a vitória.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica

    Fora de Campo

    Confusão em Flamengo x Benfica viraliza: 'Libertadores'

    Há 1 hora
    Pedro, atacante do Flamengo, contra o Benfica

    Futebol Nacional

    Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Benfica

    Há 1 hora
    Samuel Lino conduzindo a bola contra o Benfica

    Fora de Campo

    Chance desperdiçada por Lino em Flamengo x Benfica divide torcedores: 'Apenas'

    Há 1 hora
    Maradona - 1994

    Copa do Mundo 2026

    'A Copa que roubaram do 10': Argentina canta polêmica de 94 com Maradona

    Há 2 horas
    SporTV e Canal Combate possuem exclusividade de exibição (Foto: Divulgação/BKFC)

    Fora de Campo

    BKFC recebe transmissão exclusiva de Canal Combate no Brasil

    Há 3 horas
    Yuri Alberto e João Pedro Tchoca durante treino do Corinthians

    Corinthians

    Defensor do Corinthians põe Yuri Alberto à frente de Haaland em seleção dos melhores do mundo

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Sucesso dos anos 90 se torna ícone de comemoração de ingleses (Foto: Reprodução/X)

    Entenda como 'Wonderwall' virou o amuleto da Inglaterra na Copa do Mundo

    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Vidente aponta resultado de Argentina x Suíça na Copa: 'Difícil'

    : Messi e o filho mais velho, sem camisa, posam na praia; jogador da Argentina exibe tatuagens no braço.

    Religião, família, carreira… Entenda o significado das tatuagens de Messi

    Suíça atinge marco de 72 anos na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

    Copa do Mundo: por que a bandeira da Suíça é diferente das outras?

    Messi dá soco no ar em comemoração ao gol de virada da Argentina contra o Egito

    Argentina é favorecida na Copa do Mundo? Ex-árbitra avalia

    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Por que a Globo não exibe Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça hoje (11)?

    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    IA faz previsão ousada para Argentina x Suíça e crava placar inusitado

    Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: onde nasceu Gianni Infantino, presidente da Fifa?

    Irmão de Yamal na classificação da Espanha

    Irmão de Yamal volta a viralizar em classificação da Espanha na Copa

    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Torcida do Vasco avalia chegada do técnico Pedro Emanuel: 'Não faz'

    Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado

    Torcedores rivais reagem ao anúncio do novo treinador do Vasco: 'Lamento'

    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Lamine Yamal vira assunto em Espanha x Bélgica: 'Não consegue'

    Merino marcou para a Espanha após falha de Lammens

    Estrangeiros celebram gol de herói espanhol: 'Tinha que ser'