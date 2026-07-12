AO VIVO: Corinthians x Cascavel; acompanhe em tempo real Equipes se enfrentam no Paraná em confronto amistoso

Corinthians e Cascavel se enfrentam neste domingo (12), às 16h (horário de Brasília), Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). O confronto é válido pelo amistoso de intertemporada.

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⚫ Acompanhe Corinthians x Cascavel

15h31: FALA, MARCELO PAZ!

"Não há nenhuma novidade (Renovação com Memphis), não há nada no momento de novidade, de avanço ou de algum direcionamento. Existe uma negociação que está sendo tratada naturalmente entre o clube e o staff do Memphis", disse à Xsports.

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"Quanto aos jogadores, valorização natural de grandes atletas, talentos. A maior moeda do futebol é a minutagem, e o jovem que tem minutagem se valoriza. O Corinthians é uma marca internacional e desperta interesse. Mas, neste momento, não há nenhuma proposta em mãos para atletas do Corinthians. Existem sondagens, situações em que as pessoas perguntam, mas nenhuma proposta no momento", completou.

15h26: Desfalques do Corinthians para o duelo contra o Cascavel

Gustavo Henrique - controle de carga João Pedro - fase final de recuperação de cirurgia Vitinho - em tratamento Hugo - em tratamento

15h22: Chegada do Timão!

15h20: FALA, DINIZ!

"Na realidade, não é alternativa, faz parte da preparação. Os jogadores não vão chegar ao seu melhor momento, pois vêm de uma rotina intensa de treinos. É importante para ganhar ritmo, respeitando o nível de intensidade", disse à Xsports.

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"Nosso maior reforço é permanecer (elenco). Nosso momento financeiro não é dos melhores, mas é importante não perder ninguém, ou o mínimo possível", concluiu.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

15h13: INFORMAÇÃO!

Assim como na Copa do Mundo e outras competições importante no futebol brasileiro, o amistoso entre Corinthians e Cascavel terá uma parada técnica aos 25 minutos de cada tempo.

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15h12: Escalação do Cascavel!

15h11: INFORMAÇÃO!

O amistoso entre Corinthians e Cascavel não terá limite de substituições. As trocas poderão ser realizadas em até quatro janelas, além do intervalo.

15h10: Como chega o Corinthians?

O duelo no Paraná será o principal teste de Fernando Diniz antes da volta da temporada. Após semanas de treinamentos durante a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians busca dar ritmo de jogo aos principais atletas e aprimorar o entrosamento da equipe antes da sequência decisiva de partidas pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil.

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15h05: Como chega o Cascavel?

O Cascavel encara o amistoso como uma oportunidade de medir forças com um dos principais clubes do futebol brasileiro. Atuando diante de sua torcida, no oeste paranaense, a equipe espera avaliar o elenco e ganhar visibilidade nacional às vésperas da sequência da temporada.

15h00: Corinthians escalado para o confronto com força MÁXIMA!

14h50: ➡️Corinthians x Cascavel: onde assistir, horário e escalações do amistoso

14h50: Corinthians usa amistoso para avaliar atletas em baixa no elenco. ➡️Leia a matéria completa aqui

14h30: Vestiário pronto do Timão!

13h40: Estádio Municipal Arnaldo Busato, no Paraná, local do confronto!

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

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