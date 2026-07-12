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Rival inédita: Inglaterra é a única campeã mundial que Messi nunca enfrentou

Messi fala sobre expectativa do confronto inédito

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 15:33
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Messi em cobrança de escanteio contra a Suíça
Lionel Messi na cobrança de escanteio contra a Suíça ( Foto: Thomas COEX / AFP)

A semifinal da Copa do Mundo de 2026 reserva um encontro histórico em Atlanta. Na próxima quarta-feira (15), às 16h, Lionel Messi terá a primeira chance de enfrentar a Inglaterra em toda sua carreira. O 'English Team' é a única seleção campeã mundial que nunca cruzou o caminho do astro argentino. Para ter ideia da raridade do confronto, o último embate entre os dois países ocorreu em amistoso em 2005, quando o camisa 10 tinha 18 anos e ainda não figurava entre os convocados da Albiceleste.

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    • O craque não esconde a expectativa para o duelo decisivo:

    — A verdade é que será um jogo especial. É a minha primeira vez contra a Inglaterra. Joguei contra todos, menos contra a Inglaterra, uma seleção grande, uma potência. É sempre bom jogar contra seleções assim — disse Messi. — E vamos encarar isso como o que é: uma semifinal de Copa do Mundo contra uma potência, uma grande equipe, e vamos tentar chegar na melhor forma possível para competir novamente.

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    O clássico carrega uma mística que atravessa gerações. Em entrevista, Lionel Messi mencionou o emblemático jogo da 'Mão de Deus' em 1986, no qual Maradona marcou um gol com o punho esquerdo e ludibriou a arbitragem nas quartas de final daquele Mundial disputado no México.

    — Tudo o que vi e me lembro (sobre Argentina x Inglaterra de 1986) vem de vídeos e imagens que os argentinos assistem e revivem constantemente. Mas acho que este grupo está acostumado a jogar partidas de futebol independentemente do adversário.

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    O ídolo argentino exibe sua melhor versão em Copas do Mundo. Até aqui, são oito gols e duas assistências — participação direta em 10 dos 17 gols da atual campeã mundial. Do lado britânico, o desafio também é imenso: a dupla de superestrelas do Real Madrid e do Bayern de Munique soma 12 dos 13 gols ingleses no torneio.

    Mesmo sem histórico contra a seleção principal da Inglaterra, Messi tem intimidade de sobra com o futebol inglês. Os números por clubes impressionam e desmentem qualquer desconfiança: são 36 jogos contra equipes da Premier League, com 27 gols marcados e seis assistências.

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    O raio-x de Messi contra os gigantes ingleses:

    1. Arsenal: 9 gols
    2. Manchester City: 7 gols
    3. Manchester United: 4 gols
    4. Chelsea: 3 gols
    5. Liverpool: 2 gols
    6. Tottenham: 2 gols
    Messi bate no escudo do Barcelona
    Messi bate no escudo do Barcelona (Foto: JOSEP LAGO/AFP)

    O retrospecto contra os outros campeões mundiais

    Diante da Inglaterra, a história começa a ser escrita agora, mas o equilíbrio dita o tom dos confrontos de Messi contra as demais potências do futebol mundial. O craque ostenta vantagem sobre Itália e Uruguai, empata em retrospecto com Brasil, Alemanha e França, e tem saldo negativo apenas contra a Espanha.

    Messi x Campeãs mundiais:

    1. Uruguai: 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas (6 gols)
    2. Brasil: 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas (5 gols)
    3. Alemanha: 2 vitórias, 0 empate, 2 derrotas (1 gol)
    4. França: 1 vitória, 1 empate, 1 derrota (3 gols)
    5. Espanha: 1 vitória, 0 empates, 2 derrotas (2 gols)
    6. Itália: 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas (0 gols)

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