Rival inédita: Inglaterra é a única campeã mundial que Messi nunca enfrentou Messi fala sobre expectativa do confronto inédito

A semifinal da Copa do Mundo de 2026 reserva um encontro histórico em Atlanta. Na próxima quarta-feira (15), às 16h, Lionel Messi terá a primeira chance de enfrentar a Inglaterra em toda sua carreira. O 'English Team' é a única seleção campeã mundial que nunca cruzou o caminho do astro argentino. Para ter ideia da raridade do confronto, o último embate entre os dois países ocorreu em amistoso em 2005, quando o camisa 10 tinha 18 anos e ainda não figurava entre os convocados da Albiceleste.

O craque não esconde a expectativa para o duelo decisivo:

— A verdade é que será um jogo especial. É a minha primeira vez contra a Inglaterra. Joguei contra todos, menos contra a Inglaterra, uma seleção grande, uma potência. É sempre bom jogar contra seleções assim — disse Messi. — E vamos encarar isso como o que é: uma semifinal de Copa do Mundo contra uma potência, uma grande equipe, e vamos tentar chegar na melhor forma possível para competir novamente.

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O clássico carrega uma mística que atravessa gerações. Em entrevista, Lionel Messi mencionou o emblemático jogo da 'Mão de Deus' em 1986, no qual Maradona marcou um gol com o punho esquerdo e ludibriou a arbitragem nas quartas de final daquele Mundial disputado no México.

— Tudo o que vi e me lembro (sobre Argentina x Inglaterra de 1986) vem de vídeos e imagens que os argentinos assistem e revivem constantemente. Mas acho que este grupo está acostumado a jogar partidas de futebol independentemente do adversário.

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Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Os números do gênio na Copa da América do Norte



O ídolo argentino exibe sua melhor versão em Copas do Mundo. Até aqui, são oito gols e duas assistências — participação direta em 10 dos 17 gols da atual campeã mundial. Do lado britânico, o desafio também é imenso: a dupla de superestrelas do Real Madrid e do Bayern de Munique soma 12 dos 13 gols ingleses no torneio.

Mesmo sem histórico contra a seleção principal da Inglaterra, Messi tem intimidade de sobra com o futebol inglês. Os números por clubes impressionam e desmentem qualquer desconfiança: são 36 jogos contra equipes da Premier League, com 27 gols marcados e seis assistências.

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O raio-x de Messi contra os gigantes ingleses:

Arsenal: 9 gols Manchester City: 7 gols Manchester United: 4 gols Chelsea: 3 gols Liverpool: 2 gols Tottenham: 2 gols

Messi bate no escudo do Barcelona (Foto: JOSEP LAGO/AFP)

O retrospecto contra os outros campeões mundiais

Diante da Inglaterra, a história começa a ser escrita agora, mas o equilíbrio dita o tom dos confrontos de Messi contra as demais potências do futebol mundial. O craque ostenta vantagem sobre Itália e Uruguai, empata em retrospecto com Brasil, Alemanha e França, e tem saldo negativo apenas contra a Espanha.

Messi x Campeãs mundiais:

Uruguai: 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas (6 gols) Brasil: 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas (5 gols) Alemanha: 2 vitórias, 0 empate, 2 derrotas (1 gol) França: 1 vitória, 1 empate, 1 derrota (3 gols) Espanha: 1 vitória, 0 empates, 2 derrotas (2 gols) Itália: 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas (0 gols)

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