Vasco aposta no retorno de Pedrinho para destravar negociações por reforços Clube espera transmitir mais segurança ao mercado com o fim da intervenção

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que devolveu Pedrinho e os demais integrantes do Conselho de Administração ao comando da Vasco SAF pode ter reflexos imediatos também no mercado de transferências. Internamente, a expectativa é de que o fim da intervenção judicial e o retorno da diretoria ajudem a destravar negociações que vinham enfrentando resistência por conta da insegurança jurídica envolvendo a gestão do clube.

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O principal exemplo é o do meia colombiano Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. O Vasco já chegou a um acordo com o jogador, que demonstrou interesse em defender o clube e atuar em São Januário. Além disso, o Betis sinalizou positivamente para a proposta financeira apresentada pelo Cruz-Maltino, e nenhum outro interessado avançou tanto nas conversas com o clube espanhol.

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Apesar do cenário favorável, a negociação perdeu força nas últimas semanas em razão da instabilidade institucional vivida pela Vasco SAF. A intervenção judicial e o afastamento do Conselho de Administração levantaram dúvidas sobre a capacidade do clube de cumprir os compromissos financeiros assumidos em uma eventual transferência, o que gerou cautela por parte dos espanhóis.

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Com a decisão do desembargador César Felipe Cury, que suspendeu o afastamento de Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias, a diretoria acredita que poderá transmitir maior segurança aos parceiros comerciais e retomar as conversas em definitivo. A avaliação é de que o restabelecimento da administração reduz as incertezas que vinham cercando a SAF, ainda que a empresa permaneça sob fiscalização judicial e tenha de cumprir uma série de medidas de governança.

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Presidente Pedrinho durante a apresentação do meia Philippe Coutinho (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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A expectativa no Vasco é de que as tratativas por Deossa avancem nos próximos dias. A negociação é considerada uma das prioridades da diretoria, que vê o colombiano como um dos principais reforços para a sequência da temporada.

Além de Deossa, a tendência é que outras negociações também sejam retomadas. Um outro foco do Vasco na janela é a chegada de um zagueiro para atuar na direita ao lado de Robert Renan.

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