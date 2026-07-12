Veja os gols de Hulk e Cano na vitória do Fluminense sobre o Bahia Equipes se enfrentaram no Maracanã

Fluminense e Bahia se enfrentaram no Maracanã em partida amistosa de preparação para a volta do calendário oficial do futebol brasileiro. O duelo, que não contou com o VAR, devido aos testes da CBF para a implementação do impedimento semiautomático, terminou em 2 a 0 para os donos da casa. Ambas as equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (17) pelo Brasileirão.

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O primeiro gol do jogo aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Hulk, após pontapé de Luiz Gustavo em Samuel Xavier. O camisa 7 bateu firme, aberto e superou o goleiro Guido Herrera.

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O segundo da partida foi de Germán Cano aos 39 da etapa final. O camisa 14 recebeu passe de Samuel Xavier da direita para a esquerda e finalizou de primeira para fechar o placar.

Confira o gol em Fluminense x Bahia:

Fluminense 2x0 Bahia



⚽️ Germán Cano voltou? 2 gols em 2 amistosos pic.twitter.com/T8yIgspXlX — Central do Flu🇭🇺 (@FluCentraI) July 12, 2026

Fluminense e Bahia disputaram amistoso no Maracanã (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Como foi o jogo entre Fluminense e Bahia no Maracanã?

O Bahia assustou logo no primeiro lance. Erick Pulga arrancou em velocidade pela esquerda e tentou o passe para Ademir, mas a defesa tricolor bloqueou. No rebote, Rodrigo Nestor bateu de fora da área, e Fábio encaixou. O Fluminense teve dificuldade para acelerar a circulação de bola no primeiro tempo. A melhor chance tricolor veio aos 39 minutos. John Kennedy recebeu em profundidade e bateu cruzado, mas Ronaldo saiu bem e fez grande defesa com a cabeça.

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Bahia reclama de pênalti e tem gol anulado

O Bahia também saiu na bronca com a arbitragem. Aos 38 minutos, Ademir fez boa jogada pela direita, invadiu a área e caiu após contato com Kevin Serna. Os jogadores do time baiano e o técnico Rogério Ceni reclamaram muito, mas o árbitro mandou seguir.

Nos acréscimos, a polêmica aumentou. Willian José ajeitou para Acevedo, que cabeceou para grande defesa de Fábio. No rebote, Erick completou para o gol, mas a arbitragem assinalou toque de mão de Acevedo no lance anterior e anulou o gol. O Bahia reclamou bastante da marcação. Rodrigo Nestor e Willian José receberam cartão amarelo por reclamação.

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Mudança geral nos dois times

No intervalo, Luis Zubeldía promoveu várias mudanças. Entraram nomes como Hulk, Soteldo, Samuel Xavier, Freytes, Ignácio, Otávio, Nonato, Castillo e Riquelme Felipe. O Bahia também trocou praticamente todo o time, com as estreias de Guido Herrera e Alejo Véliz.

Primeiro gol de Hulk pelo Fluminense

A partida começou a mudar aos 17 minutos do segundo tempo. Samuel Xavier recebeu lançamento, disputou dentro da área e foi derrubado por Luiz Gustavo. O árbitro marcou pênalti para o Fluminense. O lance foi duvidoso e levantou polêmica. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou. Aos 21 minutos, o camisa 7 deslocou Guido Herrera e marcou o primeiro gol com a camisa tricolor.

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Thiago Silva reestreia

Aos 23 minutos do segundo tempo, veio outro momento importante da tarde. Thiago Silva entrou no lugar de Renê e fez sua reestreia pelo Fluminense. O zagueiro havia ficado fora do amistoso contra o Nova Iguaçu por planejamento físico. Contra o Bahia, recebeu os primeiros minutos desde o retorno ao clube e iniciou uma nova etapa na preparação para a sequência da temporada.

Cano amplia após jogada de Hulk e Samuel Xavier

O Fluminense fechou a vitória aos 39 minutos. Samuel Xavier recebeu de Hulk pela direita e cruzou para trás. Germán Cano apareceu livre na área e bateu forte, de primeira, sem chances para Guido Herrera.

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