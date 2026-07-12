Veja os gols de Hulk e Cano na vitória do Fluminense sobre o Bahia
Equipes se enfrentaram no Maracanã
Fluminense e Bahia se enfrentaram no Maracanã em partida amistosa de preparação para a volta do calendário oficial do futebol brasileiro. O duelo, que não contou com o VAR, devido aos testes da CBF para a implementação do impedimento semiautomático, terminou em 2 a 0 para os donos da casa. Ambas as equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (17) pelo Brasileirão.
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O primeiro gol do jogo aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Hulk, após pontapé de Luiz Gustavo em Samuel Xavier. O camisa 7 bateu firme, aberto e superou o goleiro Guido Herrera.
O segundo da partida foi de Germán Cano aos 39 da etapa final. O camisa 14 recebeu passe de Samuel Xavier da direita para a esquerda e finalizou de primeira para fechar o placar.
Confira o gol em Fluminense x Bahia:
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July 12, 2026
Fluminense 2x0 Bahia— Central do Flu🇭🇺 (@FluCentraI) July 12, 2026
⚽️ Germán Cano voltou? 2 gols em 2 amistosos pic.twitter.com/T8yIgspXlX
Como foi o jogo entre Fluminense e Bahia no Maracanã?
O Bahia assustou logo no primeiro lance. Erick Pulga arrancou em velocidade pela esquerda e tentou o passe para Ademir, mas a defesa tricolor bloqueou. No rebote, Rodrigo Nestor bateu de fora da área, e Fábio encaixou. O Fluminense teve dificuldade para acelerar a circulação de bola no primeiro tempo. A melhor chance tricolor veio aos 39 minutos. John Kennedy recebeu em profundidade e bateu cruzado, mas Ronaldo saiu bem e fez grande defesa com a cabeça.
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Bahia reclama de pênalti e tem gol anulado
O Bahia também saiu na bronca com a arbitragem. Aos 38 minutos, Ademir fez boa jogada pela direita, invadiu a área e caiu após contato com Kevin Serna. Os jogadores do time baiano e o técnico Rogério Ceni reclamaram muito, mas o árbitro mandou seguir.
Nos acréscimos, a polêmica aumentou. Willian José ajeitou para Acevedo, que cabeceou para grande defesa de Fábio. No rebote, Erick completou para o gol, mas a arbitragem assinalou toque de mão de Acevedo no lance anterior e anulou o gol. O Bahia reclamou bastante da marcação. Rodrigo Nestor e Willian José receberam cartão amarelo por reclamação.
Mudança geral nos dois times
No intervalo, Luis Zubeldía promoveu várias mudanças. Entraram nomes como Hulk, Soteldo, Samuel Xavier, Freytes, Ignácio, Otávio, Nonato, Castillo e Riquelme Felipe. O Bahia também trocou praticamente todo o time, com as estreias de Guido Herrera e Alejo Véliz.
Primeiro gol de Hulk pelo Fluminense
A partida começou a mudar aos 17 minutos do segundo tempo. Samuel Xavier recebeu lançamento, disputou dentro da área e foi derrubado por Luiz Gustavo. O árbitro marcou pênalti para o Fluminense. O lance foi duvidoso e levantou polêmica. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou. Aos 21 minutos, o camisa 7 deslocou Guido Herrera e marcou o primeiro gol com a camisa tricolor.
Thiago Silva reestreia
Aos 23 minutos do segundo tempo, veio outro momento importante da tarde. Thiago Silva entrou no lugar de Renê e fez sua reestreia pelo Fluminense. O zagueiro havia ficado fora do amistoso contra o Nova Iguaçu por planejamento físico. Contra o Bahia, recebeu os primeiros minutos desde o retorno ao clube e iniciou uma nova etapa na preparação para a sequência da temporada.
Cano amplia após jogada de Hulk e Samuel Xavier
O Fluminense fechou a vitória aos 39 minutos. Samuel Xavier recebeu de Hulk pela direita e cruzou para trás. Germán Cano apareceu livre na área e bateu forte, de primeira, sem chances para Guido Herrera.
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