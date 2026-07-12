Vasco goleia o Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa Com Pedro Emanuel observando à beira do gramado, Cruz-Maltino venceu o Olaria por 6 a 0

O Vasco goleou o Olaria por 6 a 0 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado (11), no CT Moacyr Barbosa, dando sequência à preparação para a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo.

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Embora já tenha sido anunciado pelo clube, o técnico português Pedro Emanuel ainda não comandou a equipe em campo. O treinamento foi dirigido pelo auxiliar Bruno Lazaroni, enquanto o novo treinador acompanhou toda a atividade à beira do gramado, observando de perto os jogadores e iniciando o processo de adaptação ao elenco.

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Pedro Emanuel (a esquerda) conversa com os jogadores do Vasco ao lado de sua comissão técnica (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Uma das boas notícias para a torcida foi a presença do volante Thiago Mendes. Após imagens circularem nas redes sociais indicando que o jogador teria realizado exames na tarde de sexta-feira (10) por conta de uma possível lesão, o volante participou normalmente do jogo-treino, afastando qualquer preocupação com um problema físico mais sério.

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Outro ponto positivo foi a reintegração de jogadores que se recuperaram de graves lesões no joelho. Jair participou normalmente desta intertemporada com o elenco cruz-maltino, assim como Euder, que sofreu a lesão atuando pela equipe sub-20 em 2025. Como já não tem mais idade para a categoria, o volante passou a integrar em definitivo os treinamentos do grupo principal.

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Jair durante jogo-treino contra o Olaria (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Este foi o segundo jogo-treino do Vasco durante a intertemporada. No último dia 4 de julho, a equipe já havia vencido o Boavista por 2 a 1, também no CT Moacyr Barbosa.

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