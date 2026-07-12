logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vasco goleia o Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

Com Pedro Emanuel observando à beira do gramado, Cruz-Maltino venceu o Olaria por 6 a 0

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 11:03
Favorite o Lance! no Google
Thiago Mendes durante jogo-treino contra o Olaria
Thiago Mendes durante jogo-treino contra o Olaria (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco goleou o Olaria por 6 a 0 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado (11), no CT Moacyr Barbosa, dando sequência à preparação para a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo.

  • Rayan ao lado de Barros durante visita no CT Moacyr Barbosa

    Rayan visita ex-companheiros no CT do Vasco após participação na Copa do Mundo

    Vasco
    Há 19 horas
  • Protestos da torcida do Independiente de Medellín

    Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda

    Vasco
    Há 23 horas
  • Diretoria Vasco - Pedrinho

    Entenda a decisão que permitiu o retorno de Pedrinho ao comando da Vasco SAF

    Vasco
    Há 2 horas

    • ➡️ Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda

    Embora já tenha sido anunciado pelo clube, o técnico português Pedro Emanuel ainda não comandou a equipe em campo. O treinamento foi dirigido pelo auxiliar Bruno Lazaroni, enquanto o novo treinador acompanhou toda a atividade à beira do gramado, observando de perto os jogadores e iniciando o processo de adaptação ao elenco.

    continua após a publicidade
    Pedro Emanuel conversa com os jogadores do Vasco ao lado de sua comissão técnica
    Pedro Emanuel (a esquerda) conversa com os jogadores do Vasco ao lado de sua comissão técnica (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    ➡️ Vasco aposta no retorno de Pedrinho para destravar negociações por reforços

  • Messi fez gol em todos os jogos da Copa, exceto contra a Suíça

    Após Argentina eliminar a Suíça, Messi faz projeção e alerta: 'Grupo sente'

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 minutos
  • Montagem com Messi, à esquerda, vestindo camisa da Argentina, e Mbappé, à direita, vestindo a camisa da França

    A força dos homens de frente na reta final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos
  • França se isola na liderança do ranking (Foto: Shaun Botterill / AFP)

    França ultrapassa Argentina antes das semis; veja ranking da Fifa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Uma das boas notícias para a torcida foi a presença do volante Thiago Mendes. Após imagens circularem nas redes sociais indicando que o jogador teria realizado exames na tarde de sexta-feira (10) por conta de uma possível lesão, o volante participou normalmente do jogo-treino, afastando qualquer preocupação com um problema físico mais sério.

    ➡️ Hugo Moura encaminha sua saída do Vasco para o futebol saudita

    Outro ponto positivo foi a reintegração de jogadores que se recuperaram de graves lesões no joelho. Jair participou normalmente desta intertemporada com o elenco cruz-maltino, assim como Euder, que sofreu a lesão atuando pela equipe sub-20 em 2025. Como já não tem mais idade para a categoria, o volante passou a integrar em definitivo os treinamentos do grupo principal.

    continua após a publicidade
    Jair disputa a bola durante jogo-treino contra o Olaria
    Jair durante jogo-treino contra o Olaria (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    ➡️ Aposta do Setorista: Zuccarello desponta como promessa do Vasco para a próxima Copa

    Este foi o segundo jogo-treino do Vasco durante a intertemporada. No último dia 4 de julho, a equipe já havia vencido o Boavista por 2 a 1, também no CT Moacyr Barbosa.

    ➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis

    Vasco

    Vasco aposta no retorno de Pedrinho para destravar negociações por reforços

    Há 2 horas
    Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Seleção Brasileira

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Há 5 horas
    Rayan caminha no CT Moacyr Barbosa

    Vasco

    Rayan presenteia funcionário do Vasco com item valioso da Seleção Brasileira

    Há 16 horas
    Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa

    Vasco

    Pedrinho se manifesta após ser reintegrado à SAF do Vasco

    Há 17 horas
    Diretoria Vasco - Pedrinho

    Vasco

    Entenda a decisão que permitiu o retorno de Pedrinho ao comando da Vasco SAF

    Há 17 horas
    Rayan ao lado de Barros durante visita no CT Moacyr Barbosa

    Vasco

    Rayan visita ex-companheiros no CT do Vasco após participação na Copa do Mundo

    Há 19 horas
    Mais LANCE!
    Protestos da torcida do Independiente de Medellín

    Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda

    Anúncio do lateral-esquerdo Paulinho novo reforço do Vasco

    Vasco anuncia Paulinho como primeiro reforço da janela

    Alvaro-Pacheco-Vasco

    Pedro Emanuel será o quarto técnico português do Vasco; relembre antecessores

    Pedro Manoel, novo técnico do Vasco, desembarcou no aeroporto do Galeão

    Novo técnico do Vasco desembarca no Rio e manda recado à torcida

    Pedrinho durante entrevista coletiva

    Justiça derruba liminar que afastava Pedrinho da SAF do Vasco

    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Torcida do Vasco avalia chegada do técnico Pedro Emanuel: 'Não faz'

    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Vasco anuncia a contratação do técnico Pedro Emanuel

    Pedro Emanuel em campo pelo Porto

    Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador'

    Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)

    Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores'

    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

    Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado

    Quem é Pedro Emanuel? Conheça o treinador que está próximo de assumir o Vasco

    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Vasco encaminha a contratação do técnico português Pedro Emanuel

    Hugo Moura celebra vitória do Vasco contra o Flamengo

    Hugo Moura encaminha sua saída do Vasco para o futebol saudita