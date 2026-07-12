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Presidente da CBF fiscaliza treino e prega união na base da Seleção Brasileira

Samir Xaud avaliou de perto as atividades dos garotos rumo ao Mundial

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 17:00
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Samir Xaud acompanhou de perto o treino da Seleção Sub-17 na Granja Comary
Samir Xaud acompanhou de perto o treino da Seleção Sub-17 na Granja Comary, em Teresópolis (Foto: Divulgação / CBF)

O domingo (12) foi de visitas importantes na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O mandatário máximo da CBF, Samir Xaud, marcou presença no centro de treinamentos para observar os trabalhos da Seleção Brasileira Sub-17, que está em reta final de planejamento para o Mundial da categoria. Ele esteve ao lado do treinador Carlos Eduardo Patetuci e conversou longamente com a delegação.

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    Samir Xaud acompanhou de perto o treino da Seleção Sub-17 na Granja Comary, em Teresópolis
    Samir Xaud acompanhou de perto o treino da Seleção Sub-17 na Granja Comary, em Teresópolis (Foto: Divulgação / CBF)

    A presença do dirigente reforça a meta da confederação de criar uma engrenagem única entre as equipes de diferentes idades, acelerando o aprendizado dos atletas.

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    • De acordo com o dirigente da entidade, criar pontes entre os times juvenis é a chave para que os atletas cheguem mais maduros e prontos ao topo do futebol profissional vestindo a camisa amarelinha.

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    — A integração entre as categorias de base é um dos pilares do nosso trabalho. Queremos que os atletas vivenciem uma mesma filosofia de jogo, entendam a identidade da Seleção Brasileira e tenham uma transição cada vez mais natural entre as categorias — destacou Xaud.

    O presidente também ressaltou que a troca de ideias e relatórios entre os profissionais de cada comissão é o que realmente blinda o futuro do esporte no país.

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    — Quando as comissões trabalham de forma integrada, compartilhando informações, metodologias e acompanhando o desenvolvimento dos jogadores, quem ganha é o futebol brasileiro. Estamos construindo um ambiente que favorece a evolução dos nossos talentos desde as categorias de base — avaliou.

    Intercâmbio de treinadores e foco no Catar

    Essa sintonia sugerida pela diretoria já acontece na prática nos campos de Teresópolis. Durante este período de avaliações, a equipe técnica do time Sub-20, representada pelo técnico Paulo Victor e seu assistente Lucas Andrade, esteve no gramado monitorando os garotos do Sub-17, ajudando a alinhar os conceitos táticos adotados pela CBF.

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    A atividade deste domingo marcou o fim de mais um ciclo de testes do elenco. Os atletas ganham folga e voltam a se reunir no próximo mês para dar sequência ao cronograma. O grande objetivo do ano é a disputa da Copa do Mundo Sub-17, agendada para o mês de novembro, no Catar.

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