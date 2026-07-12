Gabriel Pec estreia? Confira escalação do Cruzeiro contra o Grêmio
A Raposa enfrenta o Tricolor em amistoso em Brasília
O Cruzeiro fará neste domingo (12) seu segundo amistoso de intertemporada de 2026. A equipe comandada por Artur Jorge enfrenta o Grêmio, às 17h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Para o duelo, o treinador português poderá contar pela primeira vez com Gabriel Pec, apresentado na última semana pela Raposa. O atacante chega para reforçar o setor direito do time, mas atua em outras funções.
Este será o primeiro confronto em que o Cruzeiro não poderá contar com Christian. O camisa 88 foi anunciado pelo Krasnodar na última semana. Por isso, no amistoso contra o Defensor, Sinisterra ganhou espaço na equipe.
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Assim, a escalação do Cruzeiro contra o Grêmio vem com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, Marquinhos, Sinisterra, Kaio Jorge.
Intertemporada do Cruzeiro
Este será o segundo amistoso de intertemporada da Raposa em 2026. No dia 4, a equipe derrotou o Defensor-URU por 2 a 0 no Independência, com gols de Kaio Jorge e Felipe Morais.
Após a partida, o camisa 19 revelou que está 100% recuperado de um problema no púbis, que o afastou de alguns confrontos no primeiro semestre.
– Muito feliz de voltar das férias, voltar a marcar. Só o fato de conseguir jogar sem tomar injeção é motivo de muita alegria. Foi um trabalho muito duro nas férias, me dediquei bastante, treinei todos os dias. Ainda estou em evolução, mas sinto uma melhora muito grande, uma evolução – comentou Kaio Jorge após a partida.
– Vocês podem ver que estou solto na partida, mais leve. Acredito que, durante a temporada, vou conseguir fazer mais gols. Estamos em preparação ainda. É um período em que, na reta final, a pubalgia está desaparecendo, estou me sentindo muito melhor. Jogo a jogo, treino a treino, vou me sentindo melhor – disse o atacante.
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