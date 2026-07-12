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Dorival avalia joias de Cotia para reforçar a zaga do São Paulo

Tricolor tem encontrado dificuldades para trazer um zagueiro

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
12/07/2026 07:45
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Dorival Júnior - São Paulo
Dorival tem avaliado as peças (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

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Sem conseguir avançar no mercado da bola na busca por um zagueiro, o São Paulo tem tentado outras alternativas para suprir a lacuna no setor defensivo. Agora, Dorival Júnior e sua comissão técnica tem olhado para revelações de Cotia. No caso, o Lance! apurou que dois nomes estão entrando no radar para a sequência na temporada: Isac e Igão.

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    • O Tricolor ainda olha para a vinda de um zagueiro, porém as limitações financeiras tem pesado. Mesmo com Arboleda reintegrado, pode ser que o Tricolor precise, por enquanto, lidar com estas duas opções.

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    Entenda como Isac e Igão podem ajudar

    Isac e Igão são dois dos jovens revelados em Cotia que ganharam espaço na intertemporada do São Paulo. Ambos integravam o elenco sub-20 e passaram a participar das atividades com o grupo principal. Hugo, outro nome formado na base, também tem treinado, mas a avaliação interna é de que Isac e Igão estejam mais preparados para uma oportunidade.

    Entre os dois, Isac é quem aparece um passo à frente. O zagueiro foi relacionado pela primeira vez ao elenco profissional em outubro do ano passado, ainda sob o comando de Hernán Crespo, e acumula uma bagagem maior em relação aos companheiros.

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    • Isac com a camisa do São Paulo
    Isac é visto como o mais preparado (Foto: Divulgação)

    Antes de chegar ao São Paulo, passou pelas categorias de base do Red Bull Bragantino e também teve experiência na Seleção Brasileira. Em 2023, foi campeão do Sul-Americano Sub-17, torneio em que chamou atenção pelo desempenho.

    Internamente, Isac é visto como um zagueiro de boa imposição física, seguro nos duelos defensivos e com qualidade na saída de bola. As características fizeram com que fosse testado ao lado de Arboleda em um dos tempos do jogo-treino contra o Red Bull Bragantino, durante a preparação para a sequência da temporada.

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    Quanto a Igão, começou a entrar no radar do time profissional do São Paulo no ano passado, ainda sob o comando de Luis Zubeldía. O zagueiro chegou a participar de alguns treinamentos no SuperCT e, ainda em 2024, estreou pela equipe principal.

    Igão com a camisa do São Paulo
    Igão tem chamado atenção desde a base do São Paulo (Foto: Rubens Chiri /São Paulo FC)

    Em 2025, voltou a integrar o elenco Sub-20 para ganhar mais rodagem e experiência. Neste ano, inclusive, foi convocado por Allan Barcellos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição na qual entrou em campo em três partidas.

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    Internamente, Igão é visto como um defensor de boa leitura defensiva, forte fisicamente e com destaque no jogo aéreo. Além disso, chama atenção pela versatilidade para atuar em diferentes funções.

    Dorival Júnior falou sobre a necessidade de usar os meninos

    Uma das características de Dorival Júnior no seu primeiro trabalho como treinador era a capacidade de trabalhar com jogadores mais novos e gostar de aproveitar essas peças de Cotia. Na sua apresentação, há pouco mais de dois meses, o treinador destacou que esta seria uma premissa na sua forma de trabalhar.

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    - Vamos trazer mais dois garotos da base para preparar, Isac e Igão. O que o departamento médico me colocar, estou precisando de todos os jogadores possíveis. Se avaliarmos bem, não temos 11 jogadores do elenco que vinha trabalhando em totais condições. Aqueles que estiverem recuperados, com certeza terão que estar no jogo de terça - disse.

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    São Paulo vai contratar?

    Após o anúncio do atacante Victor Sá, a prioridade do São Paulo é a chegada de um jogador para a zaga, mesmo com a reintegração de Arboleda. Segundo apuração do Lance!, não há um nome em estágio avançado de negociação, mas a expectativa é de que a diretoria intensifique as conversas nos próximos dias.

    O entendimento é que a temporada com o calendário apertado obriga o clube a ter opções para o setor para não sofrer com baixas por lesões. Após cair na Copa do Brasil, o São Paulo ainda tem o Brasileirão e a Sul-Americana pela frente. Na competição nacional, ocupa a 7ª colocação com 25 pontos, enquanto no torneio continental ainda aguarda seu adversário das oitavas de final.

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