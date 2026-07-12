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Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e escalações do amistoso no Maracanã

No Maracanã, Fluminense e Bahia testam o novo impedimento semiautomático

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 07:00
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Arte do onde assistir Fluminense x Bahia
Fluminense e Bahia se enfrentam em amistoso realizado no Maracanã (Arte/ Lance!)

Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (12), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Muito além de um simples amistoso para manter o ritmo dos elencos, a partida foi a escolhida pela CBF para um teste crucial: a implementação do impedimento semiautomático (SAOT). A tecnologia de rastreamento dinâmico de atletas e da bola por câmeras de alta definição já foi instalada nos 19 estádios da Série A e passará por sua prova de fogo antes de virar exigência fixa no Brasileirão.

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    O Fluminense, sob o comando de Luis Zubeldía, chega embalado após aplicar uma sonora goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu no meio de semana. A partida marcou a estreia do astro Hulk, que deve ganhar ainda mais minutos em campo neste domingo para acelerar o entrosamento. Outra grande expectativa fica por conta do zagueiro Thiago Silva, que pode ser relacionado dependendo dos últimos testes físicos.

    Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu
    Hulk em ação no amistoso entre Fluminense x Nova Iguaçu realizado no Maracanã (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)
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    • Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni também vem de um excelente resultado em sua preparação, tendo vencido o Montevideo City Torque por 4 a 1 em Salvador. Para o duelo no Rio, o Esquadrão vive a expectativa da estreia do atacante argentino Alejo Véliz, recém-contratado. No departamento médico, a boa notícia é a liberação do meia Everton Ribeiro, totalmente recuperado de dores musculares, que deve iniciar a partida no banco de reservas.

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    ✅ Ficha do jogo: Fluminense x Bahia

    • Competição: Amistoso Interclubes (Teste oficial do SAOT)
    • 📅 Data: Domingo, 12 de julho de 2026
    • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
    • 📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
    • 📺 Onde assistir: Band (TV aberta)

    📋 Prováveis Escalações

    FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Savarino e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

    BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Santiago Mingo e José Guilherme; Jean Lucas, Caio Alexandre e Erick; Erick Pulga, Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.

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