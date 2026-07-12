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Cruzeiro: em recuperação, Cássio diz que tem lesão no joelho desde 2023

O arqueiro está fora de combate desde abril

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/07/2026 12:02
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Cássio dá entrevista no Mineirão
Cássio dá entrevista no Mineirão (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Em recuperação de lesão multiligamentar no joelho, o goleiro Cássio, do Cruzeiro, falou, neste domingo (12), antes de evento no Mineirão, que tem a lesão desde 2023.

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    • Recentemente, o arqueiro tem postado vídeos de sua evolução no tratamento. Em conversa com jornalistas, ele ressaltou a importância do Dr. Sérgio Campolina no processo. O camisa 1 se lesionou contra o Flamengo, em 11 de abril.

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    Cássio se aquece no Mineirão
    Cássio se aquece no Mineirão (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

    – Esse tempo todo foi muito importante. Quando aconteceu, fiquei muito chateado. Mas toda situação temos que entender e aproveitar o momento de alguma forma. Sou uma pessoa muito positiva. Minha carreira sempre foi de muita luta e trabalho. Independentemente da dificuldade, tento compreender. Entendi que tinha que acontecer. Pouca gente sabe, essa lesão eu tenho desde 2023. Tinha o joelho rompido. Foi feito tratamento conservador, antes mesmo de chegar ao Cruzeiro. No Cruzeiro já tinha esse problema, o Dr. Sérgio consultou, fizemos procedimentos, não era algo que me atrapalhava tanto – disse o goleiro celeste.

    – Mas chegou um momento em que teve que ser operado, não havia o que fazer. Até para o prolongamento da minha carreira. Agora estarei com os dois joelhos novos. Será muito bom. No geral, a família está perto. Gosto de ter esse vínculo com o clube. Conheci muitas pessoas, aprendi mais sobre o clube. Foi muito bom. Quando eu retornar, voltarei mais forte, estarei mais próximo da família, dos filhos. Consegui fazer uma festa de aniversário, não lembro a última vez que consegui reunir todos – disse Cássio sobre a lesão.

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    Além disso, Cássio também comentou sobre o momento atual da Raposa. Quando o camisa 1 se tornou desfalque, o time lutava para sair do Z4, ainda com o técnico Tite.

    – O Cruzeiro tem melhorado, evoluído, saiu daquela situação incômoda e já visa a parte de cima da tabela. Está classificado na Libertadores e na Copa do Brasil. Ver o clube progredir é importante. Mas temos que entender as situações, não podemos ficar chorando, precisamos ser positivos. Acredito que isso ajudou na minha recuperação. Tenho certeza que, quando eu voltar, estarei muito bem, não só fisicamente, mas foi uma experiência que ajudará a apoiar as pessoas quando eu passar por isso – disse o goleiro.

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