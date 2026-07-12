Zubeldía fala sobre busca do Fluminense por reforços: 'Eu prefiro mais' Tricolor trouxe Hulk e Thiago Silva nessa janela

Após a vitória do Fluminense contra o Bahia no Maracanã, Zubeldía falou em entrevista coletiva. O treinador respondeu sobre a partida, mas também explicou como tem lidado com a busca do clube por possíveis reforços no mercado.

➡️ Hulk e Cano marcam em vitória do Fluminense contra o Bahia no Maracanã

— Como expliquei no outro dia, e também transmiti aos jogadores, o presidente, o Mário, o Paulo e as pessoas que trabalham no Fluminense sabem que seguimos abertos para aproveitar alguma oportunidade pontual de mercado que possa enriquecer o elenco e a equipe. Todo jogador que puder dar uma contribuição ao time será analisado. Mesmo que, em alguns setores, possa parecer que há muitos atletas, como acontece com os centroavantes, eu prefiro ter mais opções do que menos. Então, se aparecer uma possibilidade para determinada posição, não é necessário dizer qual, claro que vamos avaliar seriamente. Mas o principal ponto será o nível desse jogador. Se entendermos que ele não é superior ao que já temos ou que não vai potencializar o elenco, a contratação não fará sentido.

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Outras respostas

Hulk e John Kennedy juntos

Como disse na última coletiva, tudo é possível. É uma opção, mas existem várias, e todas são válidas porque os jogadores parecem ser complementares entre si. As contratações que fizemos foram pensadas justamente por isso, porque um jogador complementa o outro. O tempo vai dizer quem consegue se encaixar melhor sem que a equipe perca aquilo que vinha fazendo bem. Nós construímos um time consistente na forma de jogar, tanto para defender quanto para atacar. Claro que sempre há aspectos para melhorar, mas o mais importante é que, independentemente dos nomes que estejam em campo, não percamos os comportamentos que utilizamos há mais de seis ou oito meses. Esse é o principal objetivo. Jogue quem jogar, seja qual for a dupla ou a combinação entre os jogadores, o mais importante é manter uma linha de jogo.

Sobre a preparação nessa intertemporada

O mais importante nesta etapa era conseguir cumprir o planejamento de minutos para cada jogador. Claro que alguns nomes sempre acabam ficando com uma minutagem menor, mas, pela quantidade de atletas que temos, conseguimos cumprir grande parte do que estava previsto. Como o reinício do Brasileirão foi antecipado, do dia 22 ou 23 para o dia 17, perdemos praticamente cinco ou seis dias de preparação. A comissão precisou reorganizar tudo de uma maneira muito precisa para conseguir cumprir os testes dos amistosos, tendo como prioridade a carga de minutos. Depois, naturalmente, fomos observando a adaptação do Hulk, que é um jogador novo, e também os minutos do Thiago hoje. O restante do grupo já vinha jogando. Estamos em um bom caminho e cumprimos esse objetivo. Além disso, ainda temos duas semanas para encarar os dois jogos do Brasileirão, contra Bragantino e Grêmio, com, se não me engano, entre oito e dez sessões de treinamento. Esse período será importante para seguirmos avançando na preparação técnica, tática e física. Mesmo com a retomada do Brasileirão no dia 17, ainda temos três ou quatro sessões antes dessa partida. Depois, teremos uma semana longa antes do jogo contra o Grêmio. Vamos aproveitar esse período para ajustar também os jogadores que tiveram menos minutos ou que não conseguiram disputar a quantidade de amistosos que gostaríamos.

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Alisson e Arana fora da relação

Sobre Alisson e Arana, os dois fizeram trabalho separado. Amanhã, devem iniciar a transição e acredito que, na terça-feira, já possam voltar a treinar com o grupo.

Prioridade do Fluminense

O mais importante agora é o desafio que começa com a retomada do Brasileirão. É a primeira competição à qual precisamos dar atenção e na qual temos que estar totalmente focados. Depois, em pouco tempo, chegarão a Copa do Brasil e a Libertadores, já em jogos de mata-mata. Claro que, se tivermos a capacidade — e espero que tenhamos — de avançar, mais à frente vamos analisar todo esse cenário. Existem dois fatores importantes para avaliar o futuro. O primeiro é o calendário. Se as partidas estiverem muito próximas umas das outras, é possível jogar dois ou até três jogos seguidos com os mesmos atletas, mas chega um momento em que você é obrigado a mudar no terceiro ou no quarto jogo, principalmente quando se atua a cada três dias. Vamos entrar nesse período em agosto. Antes disso, temos dois jogos mais espaçados e muito importantes, contra Bragantino e Grêmio. Queremos ir bem, queremos vencer para permanecer na parte de cima da tabela do Brasileirão. A partir daí, vamos observar como a equipe se comporta, quem está bem, quem não está, quais estratégias podemos utilizar e quem pode oferecer algo que o time esteja precisando. O mais saudável, para mim, é estar concentrado agora no Bragantino, que é o próximo adversário, e depois no Grêmio. Enquanto isso, aqueles que não jogarem precisam continuar se preparando.

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Hulk beija bola antes de bater pênalti no Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

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