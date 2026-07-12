Thiago Silva é relacionado pela primeira vez pelo Fluminense desde retorno; veja lista
Tricolor enfrenta o Bahia no Maracanã
Thiago Silva foi relacionado pela primeira vez pelo Fluminense desde o retorno ao clube. O zagueiro está na lista de convocados para o amistoso contra o Bahia, neste domingo (12), às 16h, no Maracanã. A partida também terá teste do sistema de impedimento semiautomático da CBF.
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O defensor ficou fora da goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na última quarta-feira (8), também no Maracanã. A comissão técnica de Luis Zubeldía vinha avaliando a possibilidade de dar minutos ao jogador diante do Bahia, já que Thiago se apresentou depois do restante do elenco na intertemporada.
Teste de impedimento semiautomático
Além da presença de Thiago Silva, o amistoso terá uma novidade tecnológica. A CBF fará testes do SAOT, sistema de impedimento semiautomático, durante Fluminense x Bahia. A realização do teste consta nas regras previstas para a partida.
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O duelo também terá possibilidade de até 12 substituições, com cinco obrigatórias até os 20 minutos do segundo tempo, além de parada de hidratação de três minutos aos 25 minutos de cada etapa.
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Goleiros: Fábio e Marcelo Pitaluga.
Laterais: Guga, Julio Fidelis, Renê e Samuel Xavier.
Zagueiros: Freytes, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán e Thiago Silva.
Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso.
Atacantes: Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.
Fluminense x Bahia
O amistoso contra o Bahia é o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação.
Depois do duelo com o Bahia, o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.
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