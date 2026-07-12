logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Thiago Silva é relacionado pela primeira vez pelo Fluminense desde retorno; veja lista

Tricolor enfrenta o Bahia no Maracanã

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 13:35
Favorite o Lance! no Google
Thiago Silva se apresenta ao Fluminense
Thiago Silva se apresenta ao Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Thiago Silva foi relacionado pela primeira vez pelo Fluminense desde o retorno ao clube. O zagueiro está na lista de convocados para o amistoso contra o Bahia, neste domingo (12), às 16h, no Maracanã. A partida também terá teste do sistema de impedimento semiautomático da CBF.

  • Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 17 horas
  • Arte do onde assistir Fluminense x Bahia

    Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e escalações do amistoso no Maracanã

    Onde Assistir
    Há 18 horas
  • Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia

    • ➡️Fluminense: Millán e Riquelme atuaram em dois jogos no mesmo dia

    O defensor ficou fora da goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na última quarta-feira (8), também no Maracanã. A comissão técnica de Luis Zubeldía vinha avaliando a possibilidade de dar minutos ao jogador diante do Bahia, já que Thiago se apresentou depois do restante do elenco na intertemporada.

    continua após a publicidade

    Teste de impedimento semiautomático

    Além da presença de Thiago Silva, o amistoso terá uma novidade tecnológica. A CBF fará testes do SAOT, sistema de impedimento semiautomático, durante Fluminense x Bahia. A realização do teste consta nas regras previstas para a partida.

  • Estádio Azteca colorido após fogos durante abertura da Copa do Mundo de 2026

    ⁠Elencos bilionários marcam os confrontos da semifinal da Copa; veja ranking

    Lance! Negócios
    Há 5 minutos
  • Murat Yakin, treinador da Suíça

    'O futebol não venceu': treinador da Suíça lamenta eliminação e ataca arbitragem

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Abertura da Copa do Mundo de 2026 no Estádio Azteca, na Cidade do México.

    ⁠Elencos bilionários marcam os confrontos da semifinal da Copa; veja ranking

    Lance! Negócios
    Há 4 minutos

    • O duelo também terá possibilidade de até 12 substituições, com cinco obrigatórias até os 20 minutos do segundo tempo, além de parada de hidratação de três minutos aos 25 minutos de cada etapa.

    continua após a publicidade

    Relacionados do Fluminense

    Goleiros: Fábio e Marcelo Pitaluga.

    Laterais: Guga, Julio Fidelis, Renê e Samuel Xavier.

    Zagueiros: Freytes, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán e Thiago Silva.

    Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso.

    Atacantes: Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.

    Fluminense x Bahia

    O amistoso contra o Bahia é o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação.

    Depois do duelo com o Bahia, o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

    continua após a publicidade
    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu
    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/07/2026)

    Há 6 horas
    Arte do onde assistir Fluminense x Bahia

    Onde Assistir

    Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e escalações do amistoso no Maracanã

    Há 6 horas
    Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Seleção Brasileira

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Há 7 horas
    Gabriel Pirani com a camisa do DC United

    Futebol Internacional

    Ex-Santos e Fluminense troca de clube na MLS em transação milionária

    Há 1 dia
    Thiago Silva em treino no CT do Fluminense

    Fluminense

    Thiago Silva reestreia pelo Fluminense contra o Bahia? Entenda

    Há 1 dia
    Millán domina bola no peito em Fluminense x Nova Iguaçu

    Fluminense

    Fluminense: Millán e Riquelme atuaram em dois jogos no mesmo dia

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)

    Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores'

    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã

    Hulk tem nome publicado no BID e já está regularizado pelo Fluminense

    Canobbio em treino do Fluminense no CT

    Canobbio se reapresenta ao Fluminense após jogar a Copa do Mundo, mas não enfrenta o Bahia

    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu

    Entenda o planejamento do Fluminense na janela e bastidores da saída de Bernal

    Laranjeiras - Fluminense

    Nova camisa do Fluminense terá verde azulado, escudo antigo e desenho das Laranjeiras

    Keven Samuel assina renovação de contrato com o Fluminense

    Fluminense anuncia renovação com centroavante da Esquadrilha 07

    Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso

    Torcida do Atlético-MG reage a fala de Hulk após polêmica: 'Ainda dizem'

    Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense

    Zubeldía aponta dois jogadores do Fluminense como inegociáveis no mercado

    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã

    Como foi a estreia de Hulk pelo Fluminense?

    Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu

    Hulk aponta diferença entre Fluminense e Atlético-MG: 'Responsabilidade de decidir'

    Zubeldía, técnico do Fluminense, no banco do Maracanã

    Zubeldía responde se Hulk e John Kennedy podem jogar juntos no Fluminense

    Serna, de costas e com os braços erguidos, caminha em direção a Martinelli e Renê, que sorriem após lance do Fluminense.

    Internautas pedem jogador do Fluminense na Seleção após goleada: 'O cara'

    Hulk, Savarino e Acostam comemoram gol do Fluminense contra o Nova Iguaçu

    Hulk passa em branco na estreia, mas Fluminense goleia Nova Iguaçu por 6 a 1