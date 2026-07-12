Veja gols de Grêmio x Cruzeiro: Carlos Vinícius, Sinisterra e Nardoni marcam
Amistoso vale como preparação para as duas equipes
Grêmio e Cruzeiro estão se enfrentando, na tarde deste domingo (12), em amistoso preparatório para a sequência da temporada. Até aqui, o Tricolor vence com gols de Carlos Vinicius e Nardoni. Sinisterra fez para o Cabuloso. Veja as jogadas abaixo:
Veja as escalações de Cruzeiro e Grêmio
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Para o duelo, o treinador português poderá contar pela primeira vez com Gabriel Pec, apresentado na última semana pela Raposa. O atacante chega para reforçar o setor direito do time, mas atua em outras funções.
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Este será o primeiro confronto em que o Cruzeiro não poderá contar com Christian. O camisa 88 foi anunciado pelo Krasnodar na última semana. Por isso, no amistoso contra o Defensor, Sinisterra ganhou espaço na equipe.
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Assim, a escalação do Cruzeiro contra o Grêmio vem com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, Marquinhos, Sinisterra, Kaio Jorge.
Este será o segundo amistoso de intertemporada da Raposa em 2026. No dia 4, a equipe derrotou o Defensor-URU por 2 a 0 no Independência, com gols de Kaio Jorge e Felipe Morais.
O Grêmio, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro com: Gabriel Grando; Pavón, Gustavo Martins, Kanneman e Caio Paulista; Villasanti, Juan Nardoni e Gabriel Mec; Tetê, Carlos Vinicius e Amuzu.
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