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Veja gols de Grêmio x Cruzeiro: Carlos Vinícius, Sinisterra e Nardoni marcam

Amistoso vale como preparação para as duas equipes

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 17:56
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Carlos Vinicius marcou o segundo gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Carlos Vinicius marcou o primeiro gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio e Cruzeiro estão se enfrentando, na tarde deste domingo (12), em amistoso preparatório para a sequência da temporada. Até aqui, o Tricolor vence com gols de Carlos Vinicius e Nardoni. Sinisterra fez para o Cabuloso. Veja as jogadas abaixo:

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    • Para o duelo, o treinador português poderá contar pela primeira vez com Gabriel Pec, apresentado na última semana pela Raposa. O atacante chega para reforçar o setor direito do time, mas atua em outras funções.

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    Este será o primeiro confronto em que o Cruzeiro não poderá contar com Christian. O camisa 88 foi anunciado pelo Krasnodar na última semana. Por isso, no amistoso contra o DefensorSinisterra ganhou espaço na equipe.

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    Assim, a escalação do Cruzeiro contra o Grêmio vem com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, Marquinhos, Sinisterra, Kaio Jorge.

    Este será o segundo amistoso de intertemporada da Raposa em 2026. No dia 4, a equipe derrotou o Defensor-URU por 2 a 0 no Independência, com gols de Kaio Jorge Felipe Morais.

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    O Grêmio, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro com: Gabriel Grando; Pavón, Gustavo Martins, Kanneman e Caio Paulista; Villasanti, Juan Nardoni e Gabriel Mec; Tetê, Carlos Vinicius e Amuzu.

    Carlos Vinicius deslocou Otávio em Grêmio x Cruzeiro
    Carlos Vinicius deslocou Otávio em Grêmio x Cruzeiro (Foto: Reprodução Grêmio)
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