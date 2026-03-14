Web bate martelo sobre convocação de Léo Pereira: 'Acabou de cavar'

Sob o olhar de Carlo Ancelotti no Nilton Santos e escolhido pelo italiano para integrar a lista de pré-convocados para a Seleção Brasileira nos últimos compromissos antes da Copa do Mundo, Léo Pereira deixou uma ótima lembrança na mente do técnico.

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Contra o Botafogo, em clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro do Flamengo marcou um belo gol de falta. ➡️ Clique aqui e veja o gol de Léo Pereira!

➡️ Léo Pereira mira convocação e 'dedica' golaço de falta para o Flamengo a Ancelotti

A pré-lista de convocados, ou "lista larga", é um comunicado formal que a CBF faz à Fifa com jogadores que estão no radar da Seleção Brasileira. Os clubes, então, são informados que podem ter de ceder jogadores à equipe nacional — em Datas Fifa, a liberação é obrigatória. No geral, a pré-lista inclui aproximadamente 50 nomes, enquanto a convocação final se restringe a 26.

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Léo Pereira mira convocação e 'dedica' gol a Ancelotti

Em entrevista durante o intervalo de Botafogo x Flamengo, Léo Pereira ressaltou a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que acompanha o duelo do Brasileirão diretamente do Nilton Santos.

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— Feliz por eu poder ajudar a equipe, feliz pelo gol de falta. Acredito que eu mereço um pouco pelo tanto que tenho tentado e treinado. Eu sei que a cobrança é muito alta, porque a gente tem excelentes referências no Flamengo, desde Zico a Renato Abreu, o próprio Arrascaeta. Então, eu fico feliz por poder fazer esse gol, por ajudar a equipe e, num dia especial, com o técnico da nossa Seleção Brasileira vendo. Então, fico feliz pelo primeiro tempo — declarou o Léo Pereira ao "Prime Video".

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Léo Pereira marca gol de falta em Botafogo x Flamengo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Delmiro dos Santos Júnior/Mochila Press/Gazeta Press)

Seleção Brasileira é convocada nesta segunda-feira (16)

Carlo Ancelotti realizará sua penúltima convocação antes de oficializar a lista de atletas chamados para disputar a Copa do Mundo nesta segunda-feira (16). Saiba mais detalhes:

➡️ Convocação de Ancelotti: quem sai na frente na disputa de goleiro?

➡️ Convocação de Ancelotti: quem sai na frente na disputa da zaga?

➡️ Convocação da Seleção Brasileira: quem sai na frente na disputa pelas laterais?