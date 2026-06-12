Neymar, cria do Flamengo, jogador da NFL… os affairs de Anitta no esporte Cantora brasileira se apresenta na abertura da Copa do Mundo do Estados Unidos

A cantora Anitta será uma das atrações do show de abertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos. A cerimônia em terras estadunidenses acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 20h30 (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Para a ocasião, o Lance! relembrou alguns namorados da cantora do meio esportivo.

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Os primeiros atletas que tiveram os nomes ligados a cantora foram o atacante Neymar e o surfista Gabriel Medina. Ambos foram apontados como affair de Anitta durante o Carnaval de 2019. Eles foram flagrados curtindo o momento festivo em camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Anitta em carnavaL do Rio de Janeiro com Neymar e Gabriel Medina (Foto: Reprodução/Instagram)

No mesmo ano, a artista viveu um romance público com o surfista Pedro Scooby. Os dois chegaram a formar um casal com bastante participação nas redes sociais. Contudo, o namoro não durou muito, apenas três meses, quando ambos optaram por seguirem caminhos diferentes.

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Em 2022, Anitta viveu um affair do conhecimento público com o jogador de futebol americano Tyler Boyd. Na época do romance, o atleta defendia o Cincinnati Bengals, time que chegou a ser tema de um dos ensaios da brasileira para o Carnaval.

Três anos depois, a artista teve, o que até o momento, foi seu último romance com um atleta. Durante 2025, a funkeira viveu um namoro com o jogador Vinícius Souza, mais conhecido como Vinição, fruto das categorias de base do Flamengo.

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Enquanto os dois namoraram, o volante defendia o Sheffield United Football Club, da Inglaterra. Hoje, ele está no VfL Wolfsburg, da Alemanha. Anitta e Vinição se relacionaram durante cinco meses. Porém, a rotina corrida dos dois fez com que o romance chegasse ao fim.

Anitta durante namoro com o volante Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo (Foto: Reprodução)

Show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Após as cerimônias no México e Canadá, na noite desta sexta-feira (12), chega o momento dos Estados Unidos realizar a sua abertura da Copa do Mundo. O show está marcado para às 20h30 (de Brasília), antes da partida entre os anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).

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Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia. A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles. A transmissão será de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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