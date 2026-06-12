Qual time de coração de Anitta, destaque da abertura da Copa do Mundo? Cantora brasileira é uma das atrações desta sexta-feira (12)

O duelo entre Estados Unidos e Paraguai, na noite desta sexta-feira (12), marca um capítulo especial para o povo brasileiro. Anitta, artista internacional, leva no coração o verde amarelo.. e o preto e branco. A cantora carioca é botafoguense declarada e já interagiu algumas vezes com o Glorioso nas redes sociais.

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O amor pelo Alvinegro vem de família. Mauro Machado, pai da cantora, é Botafogo roxo e já até comentou partidas do clube na CazéTV. A participação de Anitta na Copa do Mundo será no Sofi Stadium, em Los Angeles, antes do duelo entre Estados Unidos e Paraguai.

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Abaixo, confira todos os detalhes da apresentação da botafoguense Anitta na Copa do Mundos dos Estados Unidos, México e Canadá.

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Anitta com a camisa do Botafogo (Foto: Arquivo pessoal)

Saiba os detalhes da apresentação de Anitta na Copa do Mundo

A Fifa divulgou oficialmente, na última sexta-feira (8), os detalhes e a lista de artistas que participarão das cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026. Em um formato inédito para acompanhar as três sedes do Mundial deste ano, a entidade máxima do futebol realizará eventos inaugurais separados no México, no Canadá e nos Estados Unidos. A grande novidade para o público brasileiro é a confirmação da cantora Anitta, que integrará a programação da Copa do Mundo em solo americano.

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Os shows foram idealizados pelo Balich Wonder Studio e prometem seguir um conceito criativo em comum, reinterpretando o troféu do Mundial por meio das tradições culturais e artísticas de cada país-sede. Todas as apresentações começarão 90 minutos antes do apito inicial do primeiro jogo em cada nação anfitriã.

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A última cerimônia de abertura será realizada ainda no dia 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes do confronto entre a seleção dos Estados Unidos e o Paraguai. Neste evento, a brasileira Anitta fará a sua participação especial na Copa do Mundo.

A cantora pop norte-americana Katy Perry será a atração principal do espetáculo em Los Angeles. O palco também contará com a presença do rapper estadunidense Future, da cantora tailandesa Lisa (integrante do grupo de k-pop Blackpink), do nigeriano Rema e do retorno da sul-africana Tyla.