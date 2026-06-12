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Amigo de Virginia é contratado pela Globo para cobertura da Copa do Mundo

Lucas Guedez é humorista e influenciador digital

PorLance!São Paulo (SP)
12/06/2026 17:17
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Lucas Guedez e Virgínia são amigos. (Foto: Foto: Reprodução/AgNews)
Lucas Guedez e Virgínia são amigos. (Foto: Foto: Reprodução/AgNews)

A Globo reforçou a equipe do Domingão com Huck para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 e apostou em um nome bastante conhecido do universo digital. Influenciador com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, Lucas Guedez, amigo de Virginia, foi contratado para integrar um quadro especial do programa durante o torneio. A informação é do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.

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    • Guedez terá a missão de analisar os figurinos, adereços e estilos dos torcedores que estiverem acompanhando os jogos nos estádios. O criador de conteúdo ganhou projeção nacional por vídeos de humor e pelas frequentes aparições ao lado de celebridades como Virginia Fonseca, Anitta, Luísa Sonza e Rafa Uccman.

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    Natural de São Paulo, Lucas também integrou o elenco do programa "Sabadou", do SBT, onde atuou ao lado de Virginia Fonseca como assistente de palco. Vale lembrar que a influenciadora também está atuando como repórter na Copa do Mundo pelo Domingão.

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