Veja os gols de Botafogo x Flamengo: Pedro, Léo Pereira e Lino marcam no jogo

O Flamengo saiu na frente no clássico carioca contra o Botafogo no Nilton Santos. Samuel Lino marcou com assistência de Guillermo Varela. Aos 46 minutos do primeiro tempo, o segundo gol rubro-negro veio. Léo Pereira, zagueiro artilheiro, marcou de falta.

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Já com um jogador a mais, o Flamengo voltou a marcar no segundo tempo e ampliou contra o Botafogo. Pedro marcou o 3º do jogo.

▶️ Veja os gols abaixo:

Botafogo 0 x 1 Flamengo - 12' Samuel Lino

Botafogo 0 x 2 Flamengo - 46' Léo Pereira

Botafogo 0 x 3 Flamengo - 3' 2T Pedro

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Escalações

O técnico Martín Anselmi promoveu mudanças na equipe em relação aos últimos compromissos. A principal foi a troca dos goleiros. Léo Linck, muito criticado pelos jogos recentes, dá lugar a Raul.

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Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins, Jordan Barrera e Arthur Cabral.

Raul é escolhido para começar como titular em Botafogo x Flamengo (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Do outro lado, o Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, está escalado com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Carrascal; Samuel Lino e Pedro.

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No Estádio Nilton Santos, o técnico português optou por deixar Arrascaeta no banco e promoveu o retorno de Carrascal e Samuel Lino, reservas na vitória sobre o Cruzeiro, à equipe titular.

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Mais informações

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (VAR FIFA/SC)