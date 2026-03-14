Veja os gols de Botafogo x Flamengo: Pedro, Léo Pereira e Lino marcam no jogo
Clássico carioca é disputado no Nilton Santos
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O Flamengo saiu na frente no clássico carioca contra o Botafogo no Nilton Santos. Samuel Lino marcou com assistência de Guillermo Varela. Aos 46 minutos do primeiro tempo, o segundo gol rubro-negro veio. Léo Pereira, zagueiro artilheiro, marcou de falta.
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Já com um jogador a mais, o Flamengo voltou a marcar no segundo tempo e ampliou contra o Botafogo. Pedro marcou o 3º do jogo.
▶️ Veja os gols abaixo:
Botafogo 0 x 1 Flamengo - 12' Samuel Lino
Botafogo 0 x 2 Flamengo - 46' Léo Pereira
Botafogo 0 x 3 Flamengo - 3' 2T Pedro
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Escalações
O técnico Martín Anselmi promoveu mudanças na equipe em relação aos últimos compromissos. A principal foi a troca dos goleiros. Léo Linck, muito criticado pelos jogos recentes, dá lugar a Raul.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins, Jordan Barrera e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, está escalado com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Carrascal; Samuel Lino e Pedro.
No Estádio Nilton Santos, o técnico português optou por deixar Arrascaeta no banco e promoveu o retorno de Carrascal e Samuel Lino, reservas na vitória sobre o Cruzeiro, à equipe titular.
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Mais informações
✅ FICHA TÉCNICA
📆 Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (VAR FIFA/SC)
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