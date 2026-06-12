'LeBron James do futebol': conheça Pulisic, astro do Estados Unidos na Copa que virou meme Jogador foi comparado com Lebron James em um programa dos Estados Unidos e viralizou

O meia Christian Pulisic, do Milan e da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, é o principal jogador dos donos da casa para a estreia diante do Paraguai nesta sexta-feira (12), no Estádio de Los Angeles, a partir das 22h. Mas o motivo que fez o jogador viralizar nas redes nos últimos anos não foi exatamente o desempenho dentro de campo, e sim uma 'valorização excessiva' do atleta que virou meme.

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Momento em que vendedor diz que Pulisic é como o 'LeBron James' do futebol.

O programa 'Pawn Stars', muito popular nos Estados Unidos, mostra os trabalhadores de uma casa de penhores que possuem grandes habilidades para avaliar produtos que são reais ou não, além de negociar e indicar valores ideais para cada oferta de vendedores. Em um dos episódios, a casa recebe a oferta de uma camisa do Chelsea, clube no qual o atacante atuava na época, autografada por Pulisic pelo preço de U$ 1.500 (R$R$7600).

Em seguida, o apresentador do programa, Corey Harrison, pergunta ao vendedor: "Esse cara é como o LeBron James do futebol?". Desejando fechar o negócio por um bom valor, o comerciante valoriza e sobe a régua do atacante estadunidense na resposta: "Definitivamente". Ele ainda completa afirmando que Pulisic "é um dos melhores jogadores da Premier League, o que para um americano é um feito impressionante".

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Os negociadores decidiram consultar um especialista para verificar a autenticidade da assinatura de Pulisic, e durante a análise, o profissional fez uma afirmação ainda mais impressionante. "Pensamos em cara como Messi ou Ronaldo, e esse garoto já está sendo comparado a todos eles".

Veja o vídeo do momento

Christian Pulisic o LEBRON JAMES do futebol 👍 pic.twitter.com/rGCfSPLLob — MANUAL DO JOGADOR RUIM (@manualjr) June 12, 2026

A cena não demorou para viralizar nas redes sociais antes da Copa do Mundo de 2022. As atuações do atacante do Milan certamente não chegam perto de serem no mesmo nível de LeBron James, um dos maiores jogadores da história do basquete, e nem sequer se aproximam do nível de Messi ou Cristiano Ronaldo.

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No final do programa, a camisa, que inicialmente foi ofertada por U$ 1500, foi precificada no valor de U$, e acabou não sendo vendida.

Aos 27 anos, o jogador chega para disputar a Copa do Mundo pela segunda vez, e é o grande protagonista da seleção estadunidense. Pulisic é o primeiro atleta dos Estados Unidos a disputar e vencer uma final da Champions League. Em 2019, o jogador foi adquirido pelo Chelsea por 64 milhões de euros, maior transferência da história de um jogador estadunidense na época. Após a passagem pelo futebol inglês, foi para o Milan, onde viveu boa fase e conta com atuações positivas e regularidade em campo.

Veja memes com a comparação feita pelo programa

Será que o "LeBron James of soccer" vai dar conta do recado? https://t.co/Qje7MFYQq7 — Evandro pedersen (@EvandroPedersen) June 12, 2026

Pulisic, o LeBron James do futebol https://t.co/6IFoqfgW17 — theus (@mat_crvg) June 6, 2026

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