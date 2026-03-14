Léo Pereira anotou um golaço de falta para o Flamengo, abrindo 2 a 0 contra o Botafogo no clássico deste sábado (14), e ressaltou a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que acompanha o duelo do Brasileirão diretamente do Nilton Santos.

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— Feliz por eu poder ajudar a equipe, feliz pelo gol de falta. Acredito que eu mereço um pouco pelo tanto que tenho tentado e treinado. Eu sei que a cobrança é muito alta, porque a gente tem excelentes referências no Flamengo, desde Zico a Renato Abreu, o próprio Arrascaeta. Então, eu fico feliz por poder fazer esse gol, por ajudar a equipe e, num dia especial, com o técnico da nossa Seleção Brasileira vendo. Então, fico feliz pelo primeiro tempo — declarou o defensor ao "Prime Video" no intervalo do jogo.

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Léo Pereira integra a pré-lista de convocados de Ancelotti e é um dos nomes observados de perto pelo treinador. Os selecionados serão anunciados na segunda-feira (16).

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Carlo Ancelotti assiste ao clássico entre Botafogo e Flamengo no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Gazeta Press)

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Léo Pereira feliz com primeiro tempo do Flamengo

O zagueiro também celebrou a exibição rubro-negra na primeira etapa do clássico, sinalizando que a equipe cumpriu o que foi passado pelo técnico Leonardo Jardim. Ainda assim, o defensor fez críticas à arbitragem de Anderson Daronco.

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— Partida muito consistente nossa. Estamos conseguindo fazer aquilo que o professor pediu para a gente nesses dois, três dias que a gente trabalhou. Infelizmente, tiveram alguns problemas de arbitragem, mas isso, graças a Deus, não interfere no nosso ritmo, no que a gente quer mostrar para o torcedor que vem aqui no estádio ver bom futebol — analisou.