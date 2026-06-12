Estádio da estreia do Canadá na Copa do Mundo vira alvo de críticas Ampliação da capacidade do estádio gerou questionamentos sobre conforto e segurança

O BMO Field, localizado em Toronto, no Canadá, palco da estreia da seleção canadense contra a Bósnia, nesta sexta-feira (12), vem sendo apontado por parte dos torcedores como o estádio mais problemático da competição.

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As críticas começaram ainda antes do início do Mundial, quando foram concluídas as obras de ampliação da arena. Originalmente com capacidade para cerca de 30 mil espectadores, o estádio recebeu aproximadamente 17 mil assentos temporários para atender às exigências da Fifa, elevando sua lotação para mais de 43 mil pessoas.

Arquibancadas provisórias viram alvo de reclamações

Grande parte das críticas está relacionada às estruturas temporárias instaladas nos setores norte e sul do estádio. Construídas com sistemas de andaimes e arquibancadas modulares, elas ficaram visíveis ao público nos primeiros meses de 2026.

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Estrutura provisória ampliou capacidade do estádio para 43.036 pessoas (Foto: Mark Blinch/Getty Images)

Durante os eventos-teste realizados antes da Copa do Mundo, torcedores relataram desconforto e preocupação com a sensação de movimento em alguns setores quando o vento aumentava de intensidade. Nas redes sociais, diversos comentários classificaram a arena como uma das menos atraentes entre as sedes do torneio.

Além da questão estrutural, a ausência de cobertura nos novos setores e o aspecto visual das arquibancadas provisórias também geraram insatisfação entre os espectadores.

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Administração garante segurança

Apesar das reclamações, os responsáveis pelo estádio afirmam que todas as exigências de segurança foram cumpridas. Em março deste ano, Nick Eaves, diretor de operações da entidade que administra a arena, destacou que o projeto foi desenvolvido por uma empresa especializada em estruturas temporárias para grandes eventos esportivos.

As preocupações aumentaram após uma partida da Major League Soccer realizada em maio, quando torcedores relataram que alguns assentos pareciam balançar durante rajadas de vento. O episódio ganhou repercussão internacional, mas nenhuma irregularidade foi apontada pelas autoridades responsáveis pelas inspeções do local.

Canadá x Bósnia e Herzegovina

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