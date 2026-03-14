Torcedores do Botafogo ironizam decisão de Daronco: 'Contratação do Flamengo'
Rodrigo D'Alonso Ferreira comanda o VAR
Após revisão no VAR, Anderson Daronco expulsou Alexander Barboza, deixando o Botafogo com um jogador a menos no duelo contra o Flamengo. Já perdendo por 2 a 0, a expulsão causou enorme revolta nos torcedores alvinegros, que criticaram ferozmente a atuação do árbitro.
Aos 43 minutos, Barboza foi advertido com um cartão amarelo. Minutos depois, veio a expulsão. O zagueiro do Botafogo parou com uma falta uma jogada do Flamengo, próximo à área adversária.
Alexander Barboza é expulso em Botafogo x Flamengo
O técnico Martín Anselmi promoveu mudanças na equipe em relação aos últimos compromissos. A principal foi a troca dos goleiros. Léo Linck, muito criticado pelos jogos recentes, dá lugar a Raul.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Cristian Medina; Matheus Martins, Jordan Barrera e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, está escalado com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Carrascal; Samuel Lino e Pedro.
No Estádio Nilton Santos, o técnico português optou por deixar Arrascaeta no banco e promoveu o retorno de Carrascal e Samuel Lino, reservas na vitória sobre o Cruzeiro, à equipe titular.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - SEXTA RODADA
📆 Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (VAR FIFA/SC)
