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Ex-atacante da Holanda pede Memphis fora da estreia na Copa: 'Ficou claro'

Laranja Mecânica faz seu primeiro jogo na competição no próximo domingo (14)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
12/06/2026 19:40
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Atacante Memphis Depay vai disputar a sua terceira Copa do Mundo pela seleção da Holanda (Foto: X / Seleção da Holanda)
Atacante Memphis Depay vai disputar a sua terceira Copa do Mundo pela seleção da Holanda (Foto: X / Seleção da Holanda)

Anwar El Ghazi afirmou que Memphis Depay não deveria ser escalado como titular na estreia da Holanda na Copa do Mundo, diante do Japão. Atualmente no Al-Sailiya, o ex-atacante defendeu que a comissão técnica precisa preservar o jogador neste início de torneio.

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    Segundo El Ghazi, a utilização de Depay desde o início pode gerar cobranças desnecessárias, citando como exemplo uma partida recente do atacante pela seleção.

    — Se você o escalar como titular, mesmo que ele não esteja 100% em forma, como ficou claro contra a Argélia, já posso prever as reações. Isso só vai confirmar a imagem que todos os críticos têm de Depay. Como técnico da seleção, você não deve querer isso — disse o atacante ao jornal De Telegraaf.

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    — Por isso, acho que Koeman deveria, na verdade, proteger Depay na primeira partida, contra o Japão — completou.

    O jogador do Corinthians vai disputar a sua terceira Copa do Mundo. O holandês, inclusive, será o primeiro atleta do Campeonato Brasileiro a disputar um Mundial por uma seleção europeia.

    Depay entrou para a história da seleção da Holanda ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 107 partidas pela Laranja Mecânica, o atacante também soma 32 assistências.

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    — As estatísticas dele na seleção são impressionantes, com 55 gols e 36 assistências. E acho que ele é subestimado pela imprensa e pelos torcedores — comentou Anwar El Ghazi.

    — Na seleção holandesa, ele é o ponto de apoio ideal. A Holanda sempre quer jogar futebol, mas neste torneio, contra adversários fortes, também haverá momentos em que ficaremos sob pressão. Nesses casos, um passe longo para Brobbey, para o qual os jogadores precisam se posicionar, pode dar um fôlego — finalizou.

    Memphis durante treino da Holanda nos Estados Unidos (Foto: Juan Mabromata / AFP)
    Memphis durante treino da Holanda nos Estados Unidos (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

    A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

    1. 14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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