Ex-atacante da Holanda pede Memphis fora da estreia na Copa: 'Ficou claro' Laranja Mecânica faz seu primeiro jogo na competição no próximo domingo (14)

Anwar El Ghazi afirmou que Memphis Depay não deveria ser escalado como titular na estreia da Holanda na Copa do Mundo, diante do Japão. Atualmente no Al-Sailiya, o ex-atacante defendeu que a comissão técnica precisa preservar o jogador neste início de torneio.

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Segundo El Ghazi, a utilização de Depay desde o início pode gerar cobranças desnecessárias, citando como exemplo uma partida recente do atacante pela seleção.

— Se você o escalar como titular, mesmo que ele não esteja 100% em forma, como ficou claro contra a Argélia, já posso prever as reações. Isso só vai confirmar a imagem que todos os críticos têm de Depay. Como técnico da seleção, você não deve querer isso — disse o atacante ao jornal De Telegraaf.

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— Por isso, acho que Koeman deveria, na verdade, proteger Depay na primeira partida, contra o Japão — completou.

O jogador do Corinthians vai disputar a sua terceira Copa do Mundo. O holandês, inclusive, será o primeiro atleta do Campeonato Brasileiro a disputar um Mundial por uma seleção europeia.

Depay entrou para a história da seleção da Holanda ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 107 partidas pela Laranja Mecânica, o atacante também soma 32 assistências.

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— As estatísticas dele na seleção são impressionantes, com 55 gols e 36 assistências. E acho que ele é subestimado pela imprensa e pelos torcedores — comentou Anwar El Ghazi.

— Na seleção holandesa, ele é o ponto de apoio ideal. A Holanda sempre quer jogar futebol, mas neste torneio, contra adversários fortes, também haverá momentos em que ficaremos sob pressão. Nesses casos, um passe longo para Brobbey, para o qual os jogadores precisam se posicionar, pode dar um fôlego — finalizou.

Memphis durante treino da Holanda nos Estados Unidos (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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