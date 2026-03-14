Convocação de Ancelotti: quem sai na frente na disputa da zaga?

Às vésperas da convocação da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti deve definir quem serão os zagueiros presentes na lista. Nesta segunda-feira (16), o treinador definirá os 26 nomes que defenderão a Amarelinha nos amistosos contra França e Croácia, em março.

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Com indefinições, Ancelotti deve dar indícios dos nomes que podem defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. No entanto, o treinador não contará com Militão, que é um nome de confiança desde os tempos em que o italiano trabalhava no Real Madrid, enquanto novos rostos que estão na pré-lista surgem como opções.

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Em quatro convocações, Ancelotti já chamou oito nomes para a zaga: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão, Alexsandro, Fabrício Bruno, Danilo, Beraldo e Léo Ortiz. Além desses, Bremer, da Juventus, é uma das novidades na pré-lista para os amistosos contra França e Croácia.

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Zagueiros de Ancelotti 🔰

Titular em cinco dois oito jogos de Ancelotti, Marquinhos é o capitão da Seleção Brasileira e o nome de confiança do treinador. O defensor do PSG só não foi convocado para os jogos contra Coreia do Sul e Japão por conta de uma lesão muscular, mas a tendência é que atue contra França e Croácia e seja titular na Copa do Mundo.

Titular do Arsenal, Gabriel Magalhães esteve presente nas últimas três convocações de Ancelotti, tendo sido titular em três partidas. O defensor é uma das principais peças do sistema do Arsenal, além de ser uma arma na bola parada, onde marcou quatro gols e contribuiu com cinco assistências na temporada.

Nas duas primeiras convocações de Ancelotti, Militão se recuperava de uma lesão ligamentar no joelho, mas foi titular em três dos últimos quatro amistosos da Seleção Brasileira. No entanto, o defensor está fora de ação no Real Madrid desde dezembro por conta de uma lesão muscular e não estará apto para os amistosos contra França e Croácia, embora seja um nome de confiança do treinador. O atleta também se destaca por poder fazer a lateral-direita em caso de necessidade.

O nome de Alexsandro foi uma das surpresas nas duas primeiras convocações de Ancelotti. O zagueiro de 26 anos foi titular em três partidas e muito elogiado por conta de suas atuações. No entanto, o defensor desfalcou a Seleção Brasileira nos últimos quatro jogos por conta de uma lesão muscular, que o afastou dos gramados por três meses. No entanto, o atleta tem apenas quatro partidas realizadas desde setembro, uma vez que teve uma lesão na panturrilha.

Um dos destaques do Brasileirão 2025, Fabrício Bruno foi convocado em três ocasiões por Ancelotti, sendo titular duas vezes. No entanto, o zagueiro do Cruzeiro ficou muito marcado pelas atuações ruins na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2.

Reserva no Flamengo, Danilo também foi lembrado em duas convocações por Carlo Ancelotti e participou de duas partidas com a Seleção Brasileira. Além da vasta experiência na Europa, o jogador também tem a versatilidade de jogar na lateral-direita, assim como Militão, o que pode ser um trunfo em meio a escassez de nomes na posição.

Lucas Beraldo também foi lembrado por Ancelotti em duas convocações no segundo semestre de 2025. No entanto, o defensor é reserva no PSG, além de não ter tido boa atuação no amistoso contra o Japão, em que foi titular e atuou durante os 90 minutos.

Correndo por fora, Léo Ortiz ainda sonha com uma nova convocação após ter sido lembrado na primeira lista de Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai. No entanto, o defensor iniciou a temporada com atuações questionáveis no Flamengo.

Destaque da Juventus, Bremer não é convocado para defender a Seleção Brasileira desde a Copa América de 2024. No entanto, o zagueiro está na pré-lista O atleta é titular na Velha Senhora e pode ser testado de última hora em meio a lesão de Militão e a falta de ritmo de Alexsandro.

Jogador Clube Convocações Jogos Marquinhos PSG 3 6 G. Magalhães Arsenal 3 3 Militão Real Madrid 2 3 Alexsandro Lille 2 3 Fabrício Bruno Cruzeiro 3 4 Danilo Flamengo 2 2 Beraldo PSG 2 2 Léo Ortiz Flamengo 1 0 Bremer Juventus 0 0

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