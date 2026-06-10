Canadá x Bósnia Palpite – Análise e odds (12/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Canadá – 1,78 na Br4Bet Dica com boas chances: Menos de 2,5 gols – 1,67 na BetMGM Aposta de valor: Jonathan David marcar a qualquer momento – 2,61 na Vbet Placar provável: Canadá 1 x 0 Bósnia – 6,00 na Br4Bet

O Canadá estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (12), contra a Bósnia e Herzegovina, no BMO Field, em Toronto. A partida abre o Grupo B, que também conta com Suíça e Catar, e marca um momento histórico para o futebol canadense: disputar um jogo de Mundial em casa, diante de sua torcida.

Para a Bósnia, chegar ao torneio já representa uma conquista importante. A seleção de Sergej Barbarez eliminou País de Gales e Itália na repescagem europeia, ambos nos pênaltis, e disputa sua segunda Copa do Mundo como nação independente, 12 anos após a estreia no Brasil, em 2014. Confira os palpites do Lance para o duelo e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Canadá x Bósnia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Anfitriões querem fazer história, Bósnia tenta frustrar a festa

Jesse Marsch construiu o Canadá sobre dois pilares claros: pressão alta e transições rápidas. A seleção chega ao Mundial com apenas uma derrota nos últimos 15 jogos antes do torneio, um dos melhores ciclos da história recente do futebol canadense. O desafio agora é transformar essa evolução em resultado no palco principal.

A campanha pré-torneio foi sólida, ainda que sem grande brilho ofensivo. As vitórias sobre Guatemala e Uzbequistão foram combinadas a empates contra Islândia, Tunísia e Irlanda. O time marcou apenas três gols nos três jogos mais recentes, dado que aumenta a cobrança sobre a eficiência no terço final.

Jonathan David entra na Copa como o maior artilheiro da história da seleção canadense. O atacante soma 39 gols em 77 jogos pelo país e chega como a referência ofensiva mais confiável do Grupo B. Mesmo sem números explosivos em sua primeira temporada pela Juventus, continua sendo o principal finalizador do Canadá.

A ausência de Alphonso Davies muda o perfil da equipe. O lateral-esquerdo do Bayern de Munique está fora da estreia por lesão muscular, e Richie Laryea deve assumir a posição com uma função mais defensiva. Sem Davies, Tajon Buchanan passa a ser o principal vetor de desequilíbrio pelos lados.

A Bósnia chegou ao Mundial de forma improvável, mas consistente. A seleção venceu cinco dos oito jogos nas eliminatórias europeias, marcou 17 gols e ficou apenas dois pontos atrás da Áustria. Na repescagem, superou País de Gales e Itália nos pênaltis, em uma campanha que reforçou o peso emocional deste retorno à Copa.

O momento recente, porém, traz dúvidas. A Bósnia está invicta há oito jogos, mas empatou os últimos cinco, incluindo partidas contra Áustria, Macedônia do Norte e Panamá. A média de 0,8 gol marcado por jogo nesse período mostra uma equipe sólida defensivamente, mas com baixa produtividade ofensiva.

Com Dzeko ainda em dúvida por lesão e Tabakovic fora da estreia, Ermedin Demirovic assume o peso do ataque. O atacante do Stuttgart vem de temporada forte na Bundesliga e chega como a alternativa mais confiável para finalizar as transições bósnias. Se ele ficar isolado, porém, a Bósnia pode ter dificuldade para sustentar presença no campo ofensivo.

Uma visão do Sports Mole

A partida de estreia do Canadá contra a Bósnia deve revelar muito sobre o estágio de evolução desta geração dourada e sua capacidade de corresponder em um palco tão importante. Embora nunca tenha conquistado um ponto sequer em suas duas participações anteriores em Copas do Mundo, a expectativa é que a equipe comandada por Jesse Marsch avance, ao menos, para a fase eliminatória.

Os canadenses chegam ao torneio com apenas uma derrota nos últimos 11 compromissos internacionais. Já a Bósnia surpreendeu ao superar a Itália na repescagem e garantir presença em sua segunda Copa do Mundo. A seleção balcânica busca sua segunda vitória na história da competição e atravessa uma sequência de oito partidas sem perder.

Os bósnios contam com um grupo experiente, mas o talento individual do Canadá faz com que muitos apontem os norte-americanos como favoritos para a estreia. A equipe ocupa a 30ª posição no ranking da FIFA e tem apenas a Suíça (19ª) acima dela entre os integrantes do Grupo B. Apesar das preocupações com lesões, a profundidade e a versatilidade do elenco canadense são vistas como trunfos importantes.

Embora um confronto contra a Itália tivesse maior apelo em termos de audiência e ambiente no Canadá, enfrentar a Bósnia também traz vantagens. A tendência é de apoio maciço da torcida no BMO Field, e mesmo sem alguns nomes importantes à disposição, os canadenses parecem ter qualidade suficiente para buscar a primeira vitória de sua história em Copas do Mundo.

Joel Lefevre, Sports Mole

Confrontos diretos entre Canadá x Bósnia

Canadá e Bósnia nunca se enfrentaram antes. A estreia no BMO Field será, portanto, o primeiro jogo da história entre as duas seleções.

O Canadá nunca venceu uma partida de Copa do Mundo. Em 1986, perdeu para França, Hungria e Uruguai. Em 2022, no Catar, voltou a sair sem pontuar, apesar de Alphonso Davies ter marcado o primeiro gol canadense em Mundiais, na derrota para a Croácia.

A Bósnia disputou sua única Copa anterior em 2014, no Brasil. A seleção caiu no grupo de Argentina, Nigéria e Irã, venceu os iranianos por 3 x 1, mas foi eliminada na fase de grupos. Doze anos depois, retorna ao torneio com uma geração renovada e ainda com Dzeko tentando contribuir em seu último grande ciclo internacional.

Notícias de Canadá x Bósnia

Canadá: desfalques e dúvidas

Alphonso Davies é a maior baixa do Canadá. O capitão e principal nome canadense está descartado para a estreia e a comissão técnica espera contar com ele em algum momento da fase de grupos, mas não há garantia.

Moise Bombito também preocupa. O zagueiro titular do Nice está fora da fase de grupos por lesão muscular, o que obriga Marsch a reorganizar a defesa. Sem ele, Derek Cornelius e Luc de Fougerolles devem formar a dupla de zaga.

Jacob Shaffelburg, Ali Ahmed e Alfie Jones completam a lista de dúvidas. A concentração de incertezas nas laterais e no setor ofensivo força ajustes no desenho da equipe. Buchanan deve assumir mais responsabilidade pela direita, enquanto Liam Millar aparece como opção pela esquerda.

Sem Davies, Richie Laryea deve ser deslocado para a lateral esquerda. A mudança torna o time menos agressivo por aquele corredor, mas pode dar mais proteção defensiva. No ataque, Cyle Larin e Jonathan David devem formar a dupla titular.

Provável escalação do Canadá (4-4-2): Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismael Kone, Stephen Eustáquio e Liam Millar; Cyle Larin e Jonathan David. Técnico: Jesse Marsch.

Bósnia e Herzegovina: desfalques e dúvidas

Edin Dzeko é a principal dúvida da Bósnia. O maior artilheiro da história da seleção, com 73 gols, sofreu lesão no ombro direito contra a Itália, em março, e chega ao torneio em recuperação. O capitão ficou no banco nos amistosos contra Macedônia do Norte e Panamá.

Haris Tabakovic também não deve atuar na estreia. O atacante viajou com o elenco apesar de uma fratura no metatarso sofrida na Bundesliga, mas sua participação contra o Canadá está descartada. A expectativa é que possa ser utilizado nos jogos seguintes, dependendo da evolução.

Ivan Sunjic é outra dúvida por problema muscular. Sem Dzeko e Tabakovic, Barbarez deve apostar em Ermedin Demirovic como principal referência ofensiva, com Jovo Lukic ao seu lado.

Os jovens Esmir Bajraktarevic e Kerim Alajbegovic devem dar velocidade pelos lados. A dupla é uma das apostas de renovação da Bósnia e pode ser importante para desafogar o time em transições. Na defesa, Sead Kolasinac, Nikola Katic e Amar Dedic formam a base mais experiente.

Provável escalação da Bósnia-Herzegovina (4-4-2): Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic e Kerim Alajbegovic; Jovo Lukic e Ermedin Demirovic. Técnico: Sergej Barbarez.

Destaques individuais de Canadá x Bósnia

Jogador destaque · Canadá Jonathan David 39 Gols pela seleção – artilheiro histórico do Canadá desde novembro de 2024 77 Convocações pela seleção canadense 6 Gols na Serie A 2025/26 pela Juventus (35 jogos, 4 assistências) 6,7 Nota média FotMob na Serie A 2025/26 Jogador destaque · Bósnia e Herzegovina Ermedin Demirović 12 Gols em 25 jogos na Bundesliga 2025/26 7,11 Nota média no FotMob na Bundesliga 2025/26 15 Gols em todas as competições pela Stuttgart 2025/26 40 Convocações pela seleção da Bósnia e Herzegovina

Os técnicos - Marsch busca afirmação, Barbarez aposta na resistência

Jesse Marsch

Jesse Marsch, de 52 anos, construiu o projeto canadense com pressão alta, transições rápidas e organização coletiva. O modelo tem relação direta com sua trajetória em clubes como RB Salzburg, RB Leipzig e Leeds United.

Desde que assumiu o Canadá, em 2023, deu a uma geração talentosa uma identidade mais definida. A sequência de apenas uma derrota em 15 jogos reforça a consistência do trabalho antes da Copa. O jogo contra a Bósnia será um teste direto da profundidade do elenco canadense.

Sergej Barbarez

Sergej Barbarez, ex-atacante com longa trajetória na Bundesliga, assumiu a Bósnia em 2023. Como treinador, tornou-se o segundo nome a levar o país a uma Copa do Mundo.

A classificação veio com peso histórico, especialmente pela eliminação da Itália na repescagem. O feito garantiu seu lugar na memória do futebol bósnio, mas também aumentou a expectativa sobre a equipe. Contra o Canadá, o desafio será equilibrar prudência e ambição ofensiva.

Análise tática de Canadá x Bósnia

As duas seleções devem atuar em 4-4-2. O Canadá tende a pressionar alto, tentando criar superioridade no centro com Kone e Eustáquio. A ideia de Marsch será recuperar a bola em zonas avançadas e acionar rapidamente David e Larin.

Buchanan é o jogador mais importante para desequilibrar pelos lados. Pela direita, pode atacar o espaço às costas de Kolasinac e forçar a Bósnia a recuar sua linha defensiva. Sem Davies, o lado esquerdo canadense deve ser menos agressivo e mais voltado à proteção.

A Bósnia deve responder com bloco médio e linhas compactas. Demirovic será o alvo principal nas transições, enquanto Alajbegovic pode aparecer entre as linhas para dar imprevisibilidade. Se a equipe conseguir superar a primeira pressão canadense, terá espaço para atacar uma defesa desfalcada.

As bolas paradas também podem ter peso. O Canadá conta com Eustáquio nas cobranças e bons atacantes de área, enquanto a Bósnia tem presença física com Muharemovic e Katic. Em um jogo que tende a ser equilibrado e de poucos gols, esse tipo de lance pode decidir.

Prognóstico de placar exato para Canadá x Bósnia

🎯 Palpite do Lance! Canadá 1 x 0 Bósnia O Canadá chega como favorito para a estreia, impulsionado pelo fator casa, pela boa fase recente e pela superioridade técnica do elenco. Já a Bósnia terá de superar desfalques importantes no ataque, o que aumenta as chances de uma vitória canadense. O Canadá sofreu apenas uma derrota nos últimos 15 jogos no tempo normal

no tempo normal A Bósnia empatou os últimos cinco jogos , com média de 0,8 gols marcados por partida

, com média de gols marcados por partida Sem Dzeko e Tabakovic, o ataque bósnio perde duas das principais referências de área

Jonathan David chega com 39 gols pela seleção canadense e seis gols na Serie A 2025/26 pela Juventus

pela seleção canadense e na Serie A 2025/26 pela Juventus O BMO Field recebe o primeiro jogo de Copa do Mundo do Canadá como um dos países sede, com um ambiente que pode ser decisivo

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