Katy Perry protagonizou um dos maiores shows da história do Super Bowl; relembre Cantora se apresenta na cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos EUA

A cantora Katy Perry será uma das atrações do show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A cerimônia acontece na noite desta sexta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Esta não será a primeira vez que a artista irá protagonizar um show em um evento esportivo.

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Em 2015, a cantora foi a responsável por realizar o show do intervalo do Super Bowl XLIX, final da NFL, em Phoenix, no Arizona. Relembre com o Lance! como foi o espetáculo.

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A apresentação de Katy Perry durou cerca de 12 minutos, durante a pausa do confronto entre New England Patriots e Seattle Seahawks. Na ocasião, a equipe da cidade de Boston venceu a decisão por 28 a 24.

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No intervalo, a artista protagonizou um show memorável. Katy Perry desfilou no University of Phoenix Stadium e performou seus maiores hits, como Teenage Dream, California Girls e Firework.

Katy Perry vai se apresentar na abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

Show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Após as cerimônias no México e Canadá, na noite desta sexta-feira (12), chega o momento dos Estados Unidos realizar a sua abertura da Copa do Mundo. O show está marcado para às 20h30 (de Brasília), antes da partida entre os anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).

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Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia. A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles. A transmissão será de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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