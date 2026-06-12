Sanjoy, Elyanna, Vegedream… Conheça os artistas da abertura da Copa no Canadá Maioria dos artistas que se apresentarão são canadenses

A Copa do Mundo de 2026 começou na última quinta-feira (11), com a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca. Nesta sexta-feira (12), Canadá e Estados Unidos recebem suas cerimônias de abertura e primeiros jogos da competição.

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Além de Michael Bublé e Alanis Morissete, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi e William Prince, também canadenses, vão se apresentar na abertura do evento no Canadá. Elyanna, da Palestina, Sanjoy, de Bangladesh e Vegedream, da França, são outros artistas confirmados.

Principal atração

Na abertura da seleção canadense de futebol, antes da partida entre Canadá e Bósnia Herzegovina, às 16h (de Brasília), alguns artistas irão se apresentar. Entre eles estão Alanis Morissete, cantora e compositora famosa no país, natural de Ottawa, no Canadá.

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Junto com ela, se apresenta Michael Bublé, também compositor e cantor canadense, que já venceu o Grammy, maior premiação da música no mundo, quatro vezes.

Taça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)

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Confira os horários das cerimônias desta sexta-feira (12) e onde assistir:

Cerimônia de abertura do Canadá

📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026

🕒 Horário: 14h30 (de Brasília)

📍 Local: BMO Field, em Toronto (CAN)

👁️ Onde assistir: CazéTV

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🎤 Atrações confirmadas: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

⚽ Jogo de abertura:

16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

Cerimônia de abertura dos Estados Unidos

📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026

🕒 Horário: 20h30 (de Brasília)

📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, Sportv, N Sports, SBT e CazéTV

🎤 Atrações confirmadas: Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla.

⚽ Jogo de abertura:

22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

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