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Craque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: 'Respeita'

Apresentador defendeu o árbitro brasileiro

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
12/06/2026 16:19
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)
Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)

A partida entre México e África do Sul, pela estreia da Copa do Mundo, no Estádio Azteca, foi conduzida pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. O juiz aplicou dois cartões vermelhos para a África do Sul, após uma falta que impedia chance clara de gol e uma agressão sem bola, após análise no VAR. Para os anfitriões, um cartão vermelho foi aplicado por também impedir chance clara de gol.

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    Durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta sexta-feira (12), o ídolo do Corinthians e apresentador Craque Neto defendeu a atuação do árbitro brasileiro. Wilton virou meme pela forma com a qual comunicou a expulsão do segundo jogador da África do Sul, falando um inglês "difícil" de entender. Ao vivo, o apresentador elogiou o juiz e reprovou as "brincadeiras".

    - O cara é brasileiro, apitou a abertura da Copa... Você pode até não gostar dele (Wilton) como árbitro, mas respeita! "Ah, mas não falou o inglês legal" e aí? Qual o problema de ele não ter falado o inglês legal - questionou Neto, indignado.

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    - Aí a gente aqui tira sarro do próprio brasileiro - finalizou.

    Wilton Pereira Sampaio em México x África do Sul na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton Pereira Sampaio em México x África do Sul na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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    Domínio do México

    Dono da casa, o México tomou a iniciativa da partida e controlou a primeira etapa. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez recebeu um cruzamento na entrada da área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Williams. O primeiro gol, no entanto, parecia questão de tempo. Minutos depois, a zaga da África do Sul errou na saída de bola, Érik Lira recuperou a posse, Quiñones dominou e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. A primeira grande chance da seleção Bafana Bafana surgiu aos 37 minutos. Foster levou perigo em cabeceio, e Mbokazi também assustou em finalização de longa distância. No entanto, a equipe mexicana seguiu dominando as principais ações da partida e criou outras duas chances claras: uma com Raúl Jiménez, parado pelo goleiro, e outra com Quiñones, que acertou a trave.

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    CENÁRIO REPETIDO

    A segunda etapa começou da forma como terminou a primeira: com a equipe do técnico Javier Aguirre dominando o jogo, e os comandados de Hugo Broos errando. Logo aos quatro minutos, Sithole fez falta próxima da área em Brian Gutiérrez e Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, expulsou o jogador. Com um jogador a mais, o México ampliou a vantagem aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou dentro da pequena área. A partida ainda contou com mais uma expulsão. O zagueiro Montes, do México, recebeu cartão vermelho após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe da África do Sul.

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    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O primeiro gol do México, marcado por Quiñones, deu mais tranquilidade à equipe e tirou o grito da garganta dos torcedores nas arquibancadas. O gol reduziu a ansiedade dos jogadores, que passaram a criar ainda mais chances no primeiro tempo e, na segunda etapa, consolidaram a vitória segura em casa.

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