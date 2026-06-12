Craque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: 'Respeita' Apresentador defendeu o árbitro brasileiro

A partida entre México e África do Sul, pela estreia da Copa do Mundo, no Estádio Azteca, foi conduzida pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. O juiz aplicou dois cartões vermelhos para a África do Sul, após uma falta que impedia chance clara de gol e uma agressão sem bola, após análise no VAR. Para os anfitriões, um cartão vermelho foi aplicado por também impedir chance clara de gol.

continua após a publicidade

➡️ Especialista em arbitragem analisa Wilton Pereira Sampaio na abertura da Copa

Durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta sexta-feira (12), o ídolo do Corinthians e apresentador Craque Neto defendeu a atuação do árbitro brasileiro. Wilton virou meme pela forma com a qual comunicou a expulsão do segundo jogador da África do Sul, falando um inglês "difícil" de entender. Ao vivo, o apresentador elogiou o juiz e reprovou as "brincadeiras".

- O cara é brasileiro, apitou a abertura da Copa... Você pode até não gostar dele (Wilton) como árbitro, mas respeita! "Ah, mas não falou o inglês legal" e aí? Qual o problema de ele não ter falado o inglês legal - questionou Neto, indignado.

continua após a publicidade

- Aí a gente aqui tira sarro do próprio brasileiro - finalizou.

Wilton Pereira Sampaio em México x África do Sul na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Domínio do México

Dono da casa, o México tomou a iniciativa da partida e controlou a primeira etapa. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez recebeu um cruzamento na entrada da área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Williams. O primeiro gol, no entanto, parecia questão de tempo. Minutos depois, a zaga da África do Sul errou na saída de bola, Érik Lira recuperou a posse, Quiñones dominou e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. A primeira grande chance da seleção Bafana Bafana surgiu aos 37 minutos. Foster levou perigo em cabeceio, e Mbokazi também assustou em finalização de longa distância. No entanto, a equipe mexicana seguiu dominando as principais ações da partida e criou outras duas chances claras: uma com Raúl Jiménez, parado pelo goleiro, e outra com Quiñones, que acertou a trave.

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

CENÁRIO REPETIDO

A segunda etapa começou da forma como terminou a primeira: com a equipe do técnico Javier Aguirre dominando o jogo, e os comandados de Hugo Broos errando. Logo aos quatro minutos, Sithole fez falta próxima da área em Brian Gutiérrez e Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, expulsou o jogador. Com um jogador a mais, o México ampliou a vantagem aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou dentro da pequena área. A partida ainda contou com mais uma expulsão. O zagueiro Montes, do México, recebeu cartão vermelho após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe da África do Sul.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O primeiro gol do México, marcado por Quiñones, deu mais tranquilidade à equipe e tirou o grito da garganta dos torcedores nas arquibancadas. O gol reduziu a ansiedade dos jogadores, que passaram a criar ainda mais chances no primeiro tempo e, na segunda etapa, consolidaram a vitória segura em casa.