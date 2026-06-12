Bruninha visita escola em cidade natal e fala sobre sonhos, futebol e dedicação Jogadora do Gotham FC e da Seleção Brasileira visitou uma escola em Castro (PR) e compartilhou experiências da carreira em conversa com alunos

A lateral-direita brasileira Bruninha viveu um dia diferente durante a pausa no calendário de competições. A jogadora do Gotham FC visitou o Colégio Cívico-Militar Monsenhor Eduardo, em Castro, no interior do Paraná, cidade onde nasceu, para compartilhar experiências da carreira e conversar com estudantes.

continua após a publicidade

A ação fez parte de um projeto ligado à Copa do Mundo e reuniu alunos do Ensino Fundamental e Médio. Ao longo da visita, Bruninha relembrou sua trajetória no futebol, desde os primeiros passos no interior paranaense até a chegada ao cenário internacional, onde atualmente atua nos Estados Unidos e acumula convocações para a Seleção Brasileira.

A atleta destacou a importância de retornar à sala de aula, desta vez como exemplo para jovens que estão prestes a iniciar uma nova fase da vida.

continua após a publicidade

— Foi uma experiência incrível poder voltar à sala de aula e compartilhar um pouco da minha trajetória. Eu não sei exatamente qual impacto isso teve em cada um, mas se isso atingiu pelo menos um deles eu já estarei feliz. Quando eu era mais nova, tive inúmeras palestras de pessoas que me inspiraram e me fizeram acreditar que era possível realizar sonhos que pareciam tão distantes. Dessa vez eu tive o privilégio de poder fazer o mesmo, esse é o tipo de legado que quero deixar para as pessoas por onde eu passar — disse Bruninha, ao Lance!.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Bruninha palestrando em escola. (Foto: arquivo pessoal)

Natural de Castro, Bruninha também ressaltou a identificação com os estudantes ao lembrar das dificuldades e incertezas que enfrentou no início da carreira.

continua após a publicidade

— Eu amei ter essa troca porque também vim do interior do Paraná e muitos dos sonhos que realizei pareciam tão distantes. Mas a disciplina, a humildade e a dedicação me fizeram estar onde estou agora, e isso me deixa orgulhosa — completou.

Durante a visita, a atleta participou de um bate-papo com estudantes do Ensino Médio e também percorreu salas de aula do Ensino Fundamental, onde distribuiu autógrafos, tirou fotos e conversou com os alunos. A recepção calorosa reforçou o impacto que o esporte pode exercer na formação de jovens.

Segundo a jogadora, o convite surgiu por meio de professores da instituição e de uma amiga próxima da família. A ideia ganhou força em razão do momento vivido pelo futebol com a realização da Copa do Mundo.

— O convite veio através de uma amiga em comum da família que trabalha no colégio e também de outros professores que acharam interessante a ideia. Eles pensaram que faria sentido aproveitar esse momento de Copa do Mundo para contar sobre as minhas experiências no futebol e na vida, inspirando os alunos que estão prestes a terminar o ensino médio, um momento de mudança no ciclo da vida — explicou ela.

Revelada no Sul do país, a lateral passou por Chapecoense, Internacional e Santos antes de se transferir para o Gotham FC, dos Estados Unidos.

➡️ Campeonato Mineiro Feminino inicia em setembro com sete times