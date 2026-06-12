Libertadores, Champions, Olimpíadas…Os shows de Anitta no esporte Cantora participou de 9 aberturas no esporte

A presença de Anitta na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, marca mais um capítulo da relação da cantora com os maiores eventos esportivos do planeta. Escalada pela Fifa para se apresentar antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, em Los Angeles, a artista amplia uma trajetória que já passou por Olimpíadas, Libertadores, Champions League, Fórmula 1 e NFL.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

Anitta será uma das cantoras na abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. (Foto: AFP)

Ao longo da última década, Anitta se tornou presença frequente em cerimônias e shows ligados ao esporte, consolidando sua imagem como uma das artistas brasileiras mais reconhecidas internacionalmente. Confira as nove principais participações da cantora em eventos esportivos:

Olimpíadas Rio 2016

A primeira grande aparição de Anitta no universo esportivo aconteceu na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No Maracanã, ela dividiu o palco com Caetano Veloso e Gilberto Gil em um dos momentos mais marcantes da festa que apresentou o Brasil ao mundo.

continua após a publicidade

Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 2017

No ano seguinte, Anitta foi convidada para cantar o Hino Nacional Brasileiro antes da largada do GP do Brasil, em Interlagos. Foi sua estreia em eventos ligados à principal categoria do automobilismo mundial.

Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 2018

A cantora repetiu a dose em 2018 e voltou a interpretar o Hino Nacional antes da corrida em São Paulo, reforçando sua ligação com a Fórmula 1.

continua após a publicidade

Copa América 2019

Em julho de 2019, Anitta participou da cerimônia de encerramento da Copa América realizada no Brasil. A apresentação aconteceu no Maracanã, ao lado do cantor porto-riquenho Pedro Capó, pouco antes da final entre Brasil e Peru.

Final da Libertadores 2019

Meses depois, a artista participou da primeira final em jogo único da Libertadores, disputada em Lima, no Peru. Anitta dividiu o palco com nomes da música latina e abriu a decisão entre Flamengo e River Plate.

Final da Libertadores 2021

Dois anos depois, a cantora voltou a se apresentar na decisão da principal competição sul-americana. O show antecedeu a final entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 2022

Em meio ao auge internacional impulsionado pelo sucesso de "Envolver", Anitta integrou a programação musical do GP de Miami, um dos eventos mais badalados do calendário da Fórmula 1.

Final da Champions League 2023

A cantora fez história ao se tornar a primeira artista brasileira a participar do show de abertura da final da Champions League. A apresentação aconteceu em Istambul, antes da decisão entre Manchester City e Inter de Milão.

NFL Brasil 2024

Anitta foi a atração principal do show do primeiro jogo oficial da NFL realizado em solo brasileiro. A apresentação ocorreu na Neo Química Arena, em São Paulo, no duelo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, um marco para a expansão da liga no país.

Copa do Mundo 2026

A apresentação mais recente acontece nesta sexta-feira (12), quando Anitta se apresenta na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, em Los Angeles. A brasileira divide o palco com artistas internacionais e se torna uma das representantes do país no maior evento esportivo do planeta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a apresentação no Mundial, Anitta passa a ter no currículo participações em Olimpíadas, Copa do Mundo, Champions League, Libertadores, Fórmula 1, Copa América e NFL. Restando como o único grande palco esportivo que ainda falta para a cantora sendo o show do intervalo do Super Bowl.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável