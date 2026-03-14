Decisão de Leonardo Jardim em Botafogo x Flamengo repercute: 'Triste'

Botafogo e Flamengo vão se enfrentar, na noite deste sábado (14), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Leonardo Jardim chamou atenção dos torcedores nas redes sociais.

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Cerca de 1h antes do duelo entre Botafogo e Flamengo começar no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro divulgou sua escalação inicial. O técnico Leonardo Jardim optou por deixar o camisa 10, Arrascaeta, no banco de reservas.

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Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se surpreenderam com a decisão do técnico português para o clássico. Veja os comentários abaixo:

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Nilton Santos antes de Botafogo x Flamengo (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

Veja comentários sobre a decisão do treinador rubro-negro

Escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Botafogo na noite deste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Nilton Santos, o técnico português optou por deixar Arrascaeta no banco e promoveu o retorno de Carrascal e Samuel Lino, reservas na vitória sobre o Cruzeiro, à equipe titular.

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O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

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Para a partida no estádio Nilton Santos, o Flamengo não contará com Bruno Henrique, De La Cruz e Saúl. O atacante ainda se recupera de um quadro de pubalgia, que o deixou fora dos últimos três jogos do Flamengo. Já o meio-campista uruguaio, por conta do gramado sintético, está fora da partida.