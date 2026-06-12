Estreia da Copa do Mundo decola audiência do SBT; emissora ficou em segundo Torneio está sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá

A transmissão do jogo inaugural da Copa do Mundo deixou o SBT na vice-liderança de audiência na tarde desta quinta-feira (11) no Painel Nacional de Televisão. Enquanto a bola rolou no jogo disputado México e África do Sul, das 16h05 às 18h03, a emissora alcançou 4,18 pontos de média, com pico de 4,49, número 6% superior ao obtido pelo canal terceiro colocado nesta faixa horária.



Considerando apenas as 15 principais regiões metropolitanas do Brasil, a transmissão da partida da Copa do Mundo no SBT foi sintonizada por mais de 3 milhões e 512 mil pessoas por minuto, índice 466% superior ao obtido pela quarta colocada, que transmitiu um jornal policial e sua programação local nesta faixa horária.

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México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)



Considerando a área de cobertura nacional do SBT, os resultados são ainda mais expressivos: mais de 8 milhões de brasileiros sintonizaram a emissora durante o jogo, número que supera o pico de dispositivos do canal C, que transmitiu o jogo em uma plataforma de streaming. Se consideradas também as faixas horárias do Vem pro Jogo e Balanço na Copa, o primeiro dia de transmissões da Copa do Mundo no SBT alcançou 13 milhões de brasileiros em todo o território do país.



A vitória mexicana diante dos africanos também contribuiu para que o SBT conseguisse desbancar três atrações da Record. A novela bíblica, transmitida entre 15h30 e 16h24, teve média de 3,52 pontos, enquanto o SBT marcou 3,74 com parte do programa Vem pro Jogo e os primeiros minutos da partida. Depois, das 16h24 às 16h48, o terceiro colocado marcou 2,96, contra 4,02 da Copa do Mundo. O boletim vespertino do principal telejornal da adversária, entre 16h48 e 16h52, foi derrotado por 3,30 a 4,10 pontos.



Durante o horário nobre, a estreia do Balanço da Copa também posicionou o SBT na segunda colocação de audiência. Exibido das 23h54 à 0h40, o esportivo liderado por Wallace Neguerê e Carol Barcellos conquistou 1,94 ponto de média, com pico de 2,96, índice 8% superior ao obtido pelo canal terceiro colocado na faixa horária.



A cobertura da Copa do Mundo no SBT continua na noite de hoje (12), com a transmissão da cerimônia de abertura nos Estados Unidos, além da partida entre a seleção da casa e o Paraguai. A transmissão, liderada por Tiago Leifert, irá ao ar a partir das 20h30, logo depois do jornal SBT Brasil. E neste sábado (13), a emissora fará a maior cobertura na TV aberta da partida Brasil x Marrocos: a bola rola apenas às 19h, mas o pré-jogo na nossa programação começa às 16h15, com o Torcida SBT.

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