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Copa do Mundo: Canadá x Bósnia vira assunto por nível técnico do jogo: 'Feio'

Jogo marca estreia do Canadá em casa, na sua terceira Copa do Mundo disputada

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
12/06/2026 17:06
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O meio-campista canadense #08 Ismael Kone (C) disputa a bola com o meio-campista da Bósnia-Herzegovina, #13 Ivan Basic, durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026
Canadá x Bósnia (Foto: Cole Burston / AFP)

A partida entre Canadá x Bósnia, na abertura da Copa do Mundo no Canadá, virou assunto e meme nas redes sociais. Os usuários do X, antigo Twitter, estão zombando do nível técnico do jogo. Você pode acompanhar a transmissão pela "Cazé TV".

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    Ídolo da Bósnia!

    Edin Dzeko chega à Copa do Mundo de 2026 como um dos grandes símbolos de longevidade do futebol atual. Aos 40 anos, o atacante da Bósnia e Herzegovina acumula mais de duas décadas de carreira, com passagens marcantes por Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter de Milão e Fenerbahçe. Nesta sexta-feira (12), o veterano estará à disposição do técnico Sergej Barbarez para enfrentar o Canadá, às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, pela abertura da Copa do Mundo em solo canadense. A partida tem transmissão da "CazéTV".

    Mesmo em fase avançada da carreira, Džeko continua decisivo: na temporada 2025/26, iniciou o ano na Fiorentina e depois se transferiu para o Schalke 04, onde ajudou a equipe alemã a conquistar o título da Bundesliga e o retorno à elite nacional. Somando clube e seleção, disputou 36 partidas, marcou 13 gols e distribuiu três assistências.

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    Maior jogador da história da seleção bósnia para muitos torcedores, Džeko acumula 148 partidas e 73 gols pelo país. Foi peça fundamental na histórica classificação da Bósnia para a Copa do Mundo de 2014, a primeira da história da nação como independente. Naquele torneio, marcou um gol, mas não conseguiu evitar a eliminação ainda na fase de grupos.

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