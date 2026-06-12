Anitta já namorou campeão da Libertadores pelo Flamengo; relembre Cantora vai participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo começou na última quinta-feira (11) e contará, ao todo, com três cerimônias de abertura: uma no México, uma no Canadá e uma nos Estados Unidos. Na última delas, que será realizada antes da partida entre a seleção norte-americana e o Paraguai, a cantora brasileira Anitta será uma das atrações principais.

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Conhecida internacionalmente, a artista já esteve envolvida no mundo do futebol em outras apresentações, principalmente em finais de grandes campeonatos. Mas, para além dos shows, Anitta foi namorada de Vinícius Souza, jogador campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019.

O volante, atualmente no Wolfsburg, da Alemanha, namorou com a cantora por cerca de cinco meses, entre o final de 2024 e o início de 2025. A primeira vez que o casal foi visto foi em setembro, durante o desfile da Balmain, na Semana de Moda de Paris, na França. No dia seguinte, o atleta postou uma foto na qual a cantora comentou com um coração.

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Em outubro, postaram momentos juntos no Reino Unido, local onde o Vinícius morava na época por atuar no Sheffield United. Em outra ocasião, apareceram curtindo férias em Orlando, nos Estados Unidos, utilizando roupas combinando.

Ainda no final de 2024, Anitta deu uma entrevista ao Fantástico falando o quão importante a relação estava sendo para ela.

— Eu estou em um relacionamento agora e estou aprendendo a ter um relacionamento. Eu coloquei minha carreira tanto como uma prioridade que eu colocava a energia só no trabalho — afirmou a cantora.

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O relacionamento chegou ao fim em janeiro de 2025, quando os dois pararam de se seguir nas redes sociais. Em abril, Vinícius reatou com Isabelle Michel, mãe de sua filha.

Vinícius Souza, campeão da Libertadores com o Flamengo, namorou Anitta (Foto: Reprodução)

Sanjoy, Elyanna, Vegedream… Conheça os artistas da abertura da Copa no Canadá

A Copa do Mundo de 2026 começou na última quinta-feira (11), com a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca. Nesta sexta-feira (12), Canadá e Estados Unidos recebem suas cerimônias de abertura e primeiros jogos da competição.

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Além de Michael Bublé e Alanis Morissete, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi e William Prince, também canadenses, vão se apresentar na abertura do evento no Canadá. Elyanna, da Palestina, Sanjoy, de Bangladesh e Vegedream, da França, são outros artistas confirmados.

Principal atração

Na abertura da seleção canadense de futebol, antes da partida entre Canadá e Bósnia Herzegovina, às 16h (de Brasília), alguns artistas irão se apresentar. Entre eles estão Alanis Morissete, cantora e compositora famosa no país, natural de Ottawa, no Canadá.

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Junto com ela, se apresenta Michael Bublé, também compositor e cantor canadense, que já venceu o Grammy, maior premiação da música no mundo, quatro vezes.

Cerimônia de abertura dos Estados Unidos

📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026

🕒 Horário: 20h30 (de Brasília)

📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, Sportv, N Sports, SBT e CazéTV

🎤 Atrações confirmadas: Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla.

⚽ Jogo de abertura:

22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

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