A convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de março, a última antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026, ocorrerá na próxima segunda-feira (16). Neste estágio do ciclo, esperava-se que Carlo Ancelotti já tivesse as laterais praticamente definidas, mas o cenário atual da posição ainda apresenta indefinições. A seguir, o Lance! detalha a situação dos principais nomes que disputam vaga no setor.

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Se no passado, tanto histórico quanto recente, o Brasil se notabilizou por formar laterais de alto nível, a realidade da geração atual permanece positiva, embora em patamar inferior ao de períodos anteriores. Poucas seleções contam hoje com certezas para os lados do campo — talvez apenas a Inglaterra.

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Esse cenário reflete transformações no futebol contemporâneo quanto ao uso da posição, que frequentemente se afasta do modelo tradicional do lateral que avança até a linha de fundo para cruzar na área. Atualmente, esses jogadores também podem atuar como laterais-base na construção, criar superioridade numérica no meio-campo e desempenhar outras funções táticas dentro do sistema de jogo.

Nesse contexto, evidencia-se que Ancelotti utilizou jogadores de diferentes características desde 12 de maio de 2025, quando foi anunciado como treinador da Canarinho. No período, dez nomes distintos foram convocados para as laterais: Danilo, Wesley, Vitinho, Vanderson, Paulo Henrique, Carlos Augusto, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos e Luciano Juba.

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Laterais-direitos 👉

Se no passado foi ocupada por nomes como Djalma Santos, Carlos Alberto Torres e Cafu, o setor hoje conta com algumas alternativas em avaliação. Uma possibilidade testada por Carletto foi a utilização de Éder Militão improvisado. Fora da atual convocação por lesão, o defensor, homem de confiança do treinador desde os tempos de Real Madrid, oferece um perfil com menor presença ofensiva. Nesse modelo, a estrutura libera o ponta direita — caso de Estêvão — para atuar em situações de um contra um, embora sem o apoio constante de ultrapassagens do lateral, característica tradicionalmente valorizada no Brasil.

Quem apresenta perfil semelhante é Danilo, de 34 anos. Lateral de origem, o jogador passou a atuar com maior frequência como zagueiro nos últimos anos na Europa e, atualmente, ocupa esse espaço no Flamengo. Herói do tetra rubro-negro na Libertadores, o defensor pode atuar em ambas as posições pela Canarinho, fator que o credencia como um forte candidato a integrar o elenco no próximo Mundial. Apesar disso, não tem sequer a titularidade garantida no Mais Querido.

No futebol brasileiro, Paulo Henrique (29) ganhou projeção com a ascensão meteórica no Vasco e pelo gol marcado logo na estreia verde e amarela, na derrota por 3 a 2 para o Japão. Apesar da força física e da resistência, deixou de figurar entre os favoritos recentemente. Desde então, perdeu espaço no Cruz-Maltino e parte da confiança que desfrutava anteriormente junto à torcida.

Uma opção versátil ainda no País do Futebol é Vitinho (26). Titular do Botafogo desde 2024, o jogador conta com o carinho da torcida e figura entre os laterais mais bem avaliados do país na posição, apesar do nível de concorrência considerado mais baixo. Em relação a outros concorrentes, destaca-se pela segurança defensiva e pela capacidade de apoiar o ataque, embora participe menos de finalizações.

Na Europa, dois nomes aparecem no radar. Um deles já está fora: Vanderson encontra-se lesionado e pode ficar fora da Copa. Wesley, o mais convocado do período, surge como uma das principais esperanças para a posição.

Revelado no Ninho como um dos laterais mais promissores dos últimos anos no país, o jogador mudou de lado após a ida para a Europa e passou a atuar como ala pela esquerda em um sistema com três zagueiros sob o comando de Gian Piero Gasperini. A capacidade de desempenhar mais de uma função representa um ponto positivo, mas ainda resta saber em qual posição Ancelotti utilizará o lateral de maior projeção neste ciclo.

Com base nesses cinco nomes já convocados, o cenário apresenta algumas questões. Vanderson está lesionado, Danilo não é titular no Fla e atua com menor frequência na lateral, Wesley mudou de lado, PH vive momento de baixa após a convocação em 2025 e Vitinho ainda não transmite plena segurança. Além disso, não há outros nomes cotados de forma consistente para assumir a posição. Abaixo, veja a lista de laterais utilizados durante a gestão de Ancelotti na Seleção:

Jogador Clube Convocações Cortes Jogos Gols Assistências Danilo Flamengo 2 0 2 0 0 Wesley Roma 4 1 3 0 0 Vitinho Botafogo 2 0 2 0 0 Vanderson AS Monaco FC 3 2 2 0 0 Paulo Henrique Vasco 2 0 2 1 0

Wesley celebra vitória da Seleção Brasileira em 2025 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Laterais-esquerdos 👈

Se na lateral esquerda da Pentacampeã já atuaram craques como Nilton Santos, Roberto Carlos e Marcelo, a realidade atual não difere muito da observada no lado oposto. Entre os atletas que atuam no futebol brasileiro, Alex Sandro e Luciano Juba aparecem entre as opções mais evidentes, sobretudo o defensor rubro-negro.

Aos 35 anos, Alex Sandro retornou ao país em 2024 e consolidou-se novamente como um dos laterais mais consistentes da posição após longa trajetória no futebol europeu. Ao lado de Caio Henrique, que está fora desta convocação por lesão, figura entre os nomes mais chamados para suprir a lacuna no setor.

Se a trajetória de Alex pode ser comparada à de Danilo, o contexto de Juba (26) na Seleção se aproxima do de Paulo Henrique. Convocado apenas uma vez, o lateral do Bahia não saiu do banco de reservas nos amistosos para os quais foi relacionado e viu o protagonismo no cenário nacional diminuir de forma moderada, sem queda tão acentuada quanto a de PH. Ainda assim, é o nome mais ofensivo entre os jogadores que já receberam oportunidade.

Na Europa, a utilização de Wesley já foi abordada e o jogador desponta como o nome de maior projeção para o setor em alto nível. Ainda assim, os demais candidatos da posição não transmitem grande confiança.

Um deles é Douglas Santos, integrante do elenco campeão da medalha de ouro do futebol masculino do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. O lateral atua na Rússia desde 2019, em um patamar competitivo abaixo da elite europeia. Apesar disso, quando recebeu oportunidade, foi titular na partida contra o Chile no Maracanã e apresentou bom desempenho tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. Lesionado entre 2025 e 2026, acabou fora das convocações de outubro e novembro.

Além dele, há Carlos Augusto (27), que participou de um jogo em duas convocações. Desde 2024 na Inter de Milão, o jogador também pode atuar como zagueiro em linha de três ou como ala pela esquerda, embora costume ser reserva de Federico Dimarco, um dos laterais mais destacados do futebol mundial na atualidade.

Diante das questões apresentadas, Alex Sandro surge como o principal candidato a ocupar a lateral esquerda da Seleção e deve chegar à Copa como titular. A vaga de reserva permanece mais aberta, com Douglas Santos aparecendo, no momento, como o nome mais provável entre os já convocados. Caio Henrique, por sua vez, é o lateral com maior número de jogos no ciclo recente e, caso esteja recuperado para o Mundial, tende a ser a escolha de Ancelotti. Juba e Carlos Augusto correm por fora, e uma surpresa às vésperas do Mundial parece improvável nesta Data Fifa. Abaixo, veja a lista de laterais utilizados durante a gestão de Ancelotti na Seleção:

Jogador Clube Convocações Cortes Jogos Gols Assistências Carlos Augusto Inter de Milão 2 0 1 0 0 Alex Sandro Flamengo 3 1 3 0 0 Caio Henrique Monaco 3 0 4 0 0 Douglas Santos Zenit 2 0 1 0 0 Luciano Juba Bahia 1 0 0 0 0

Caio Henrique (#16), da Seleção Brasileira, conduz a bola contra a Bolívia, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Daniel Miranda/AFP)

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