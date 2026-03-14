Torcedores do Botafogo se revoltam com jogador contra o Flamengo: 'Acabou'

O clássico entre Botafogo e Flamengo é o duelo que agita a noite deste sábado (14) no futebol brasileiro. Até aqui, o Rubro-Negro vence com muita facilidade, por 3 a 0, em pleno Estádio Nilton Santos. Nas redes sociais, torcedores alvinegros se revoltaram com um jogador.

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No primeiro tempo, o zagueiro Alexander Barboza fez a falta que originou o gol de Léo Pereira, em bela cobrança. Minutos depois, puxou Pedro, que sairia na cara do gol, e acabou expulso por Anderson Daronco.

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Nas redes sociais, o zagueiro uruguaio foi muito criticado por torcedores do Glorioso. Veja os comentários abaixo:

Léo Pereira comemora golaço de falta para o Flamengo contra o Botafogo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja comentários sobre Alexander Barboza

Escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Botafogo na noite deste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Nilton Santos, o técnico português optou por deixar Arrascaeta no banco e promoveu o retorno de Carrascal e Samuel Lino, reservas na vitória sobre o Cruzeiro, à equipe titular.

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O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Para a partida no estádio Nilton Santos, o Flamengo não contará com Bruno Henrique, De La Cruz e Saúl. O atacante ainda se recupera de um quadro de pubalgia, que o deixou fora dos últimos três jogos do Flamengo. Já o meio-campista uruguaio, por conta do gramado sintético, está fora da partida.